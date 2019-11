Visszaszólt a Színművészeti Halász Jánosnak Gothár-ügyben

Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek a Gothár-ügynek! - ez volt a lényege Halász János csütörtöki debreceni sajtótájékoztatójának. A Fidesz-frakció szóvivője összefoglalta, amit eddig is tudni lehetett (Gothár Péter zaklatott, az eset vagy esetek egy évvel ezelőtt történt, egy interjú alapján az derült ki, hogy Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója tudott róla, de nem forszírozta, most kiborult a bili), így:

Már nem csak az tudott, hogy Gothár Péter rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója a szexuális zaklató, hanem - miután maguk az érintettek vallották be - az is egyértelműen kiderült, hogy a színházban történteket egy éven át szándékosan eltitkolták. Nagyon úgy tűnik, hogy védeni akarták a szexuális zaklatót. Attól tartunk, hogy nemcsak a színházban, hanem a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhatnak. Nem Gothár Péter az egyetlen felelős, a vezetőknek is felelniük kell.