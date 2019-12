Elpusztult Lil Bub, az internet leghíresebb macskája

8 éves korában elpusztult Lil Bub, a világhírű macska, ami a 2010-es évek elején igazi személyiségnek számított az interneten. A hírt a gazdája közölte a macska blogján, írja a TMZ.

„Lil Bub egy másfél éves cirmos házi macska, aki úgy néz ki, mintha alig párhetes lenne, és mindig is így fog egy ritka fejlődési rendellenesség, a polidaktilizmus miatt” – írtuk még 2012-ben róla az Indexen, amikor az év macskáját kerestük. A jellegzetes kinézetű állatot egy Mike Bridavsky nevű zenész fogadta örökbe, aki 2011-ben elkezdett posztolni róla a Tumblrjén, ahol a macska elég gyorsan elég nagy népszerűségre tett szert.

Lil Bubnak lett saját websorozata Lil Bub's Big Show címmel, könyve (Lil BUB's Lil Book: The Extraordinary Life of the Most Amazing Cat on the Planet), és még egy saját albumot is kiadott. Róla, és más interneten ismert macskákról (Nyan Cat, Keyboard Cat) egy dokumentumfilm is készült Lil Bub & Friendz címmel, amit bemutattak a Robert De Niro áldásával létrehozott Tribeca Filmfesztiválon is.

Lil Bub jótékonykodott is, felhívta a figyelmet a menhelyi macskák helyzetére, állatvédő alapítványokat is segített a jelenlétével.

A gazdája szerint Lil Bub a halála előtt egy elég agresszív gyulladástól is szenvedett.

„Lehetetlen szavakba önteni azt a komoly hatást, amit Bub tett az én életemen, ezer menhelyi macska életén, és azoknak az életén, akik úgy törődtek vele, mintha családtagjuk lett volna” – írta Bridavsky az Instagramon.