Holtan találták szöuli otthonában a 27 éves dél-korai tévésztárt, Csa Inhát – írja a BBC. A színész ügynöksége kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, "tele vannak gyásszal", és arra szólítják fel a közönséget, hogy ne kezdjenek spekulációkba a halál okával kapcsolatban.

Csa Inha ugyanis két hónapon belül a harmadik dél-koreai sztár, aki huszonéves korában meghalt, és az előző két esetben öngyilkosságról volt szó: októberben a Sulli művésznevű, 25 éves K-pop sztár, novemberben pedig Goo Hara, a 28 éves énekesnő vetett véget a saját életének. Mindezek miatt a sajtó foglalkozni kezdett a koreai sztáriparral, a zaklató rajongókkal és a fiatal hírességeket érintő veszélyekkel; Sulli online szekálás célpontja is volt, Goo Harát pedig exbarátja bántalmazta és zsarolta egy szexvideó kiszivárogtatásával.

Csa Inha 2017-ben tűnt fel a You, Deep Inside of Me című filmben, legutóbb a Love With Flaws című tévésorozatban játszott.

Temetését a családja kérésére szűk körben rendezik majd.