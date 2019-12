A II. kerület egykori alpolgármestere lett a Millenáris Nonprofit Kft. ügyvezetője

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Dankó Virágot nevezte ki a Millenáris Nonprofit Kft. élére. Dankó Virág az elmúlt 13 évben a II. kerület alpolgármestereként dolgozott ifjúsági, szociálpolitikai és környezetvédelmi területen, illetve beruházási projektek megvalósításában is részt vett.

Elődje, Glázer Tamás ügyvezető igazgató közel három év után, közös megegyezéssel távozik. „Vezetése alatt a Millenáris területén megújult 16 ezer négyzetméternyi park, megnyílt a Nemzeti Táncszínház és a Millenáris Startup Campus is” – írják a közleményben.

Glázer Kriza Zsigmondot váltotta a cégnél. A Miniszterelnökség már a Fővárosi Nagycirkusz éléről meglepő hirtelenséggel távozó Krizának is azt tűzte ki célul, hogy „a főváros turisztikai és kulturális életében” pozicionálja újra a Millenárist, és támogassa a fejlesztéseket az idők során kissé leamortizálódott parkban.

A fejlesztések részeként ideköltözött a Nemzeti Táncszínház, aminek új épületét 2019 elején adták át, és aminek bérleti díja kissé borsosnak bizonyult, illetve áprilisban azzal került be a hírekbe a Millenáris, hogy eredménytelenül zárult az üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázat. A munkálatok persze közben is zajlottak, októberben elkészült a Millenáris Széllkapu beruházásának első üteme, és a régi parkrészt is jelentősen átalakították.