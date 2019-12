Meghallgatta Gothárt a Színművészeti Egyetem etikai bizottsága

Az egyetem szerint ha tényleg sunnyognának, abban a Palkovics László minisztériuma és a Magyar Művészeti Akadémia is vastagon benne volna.

A Színház és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága szerdán meghallgatta Gothár Pétert az ügyében folyó etikai eljárás keretében, írja az egyetem közleményében Upor László rektorhelyettes. Az ülésen független szakértő pszichiáter és a fenntartó minisztérium delegáltja is jelen volt.

A bizottság megállapította, hogy az egyetemen történt esetleges etikai vétségről továbbra sem érkezett bejelentés. Upor hozzátette, hogy az egyetem jó hírét, morális integritását ettől függetlenül súlyos károk érték az elmúlt hetekben. "A bizottság feladatának tekinti, hogy ennek okait és mértékét megvizsgálja, hatásait lehetőség szerint csökkentse. A bizottság a következő ülésén az általa kezdeményezett, jelenleg is folyó további meghallgatások eredményeit fogja áttekinteni, elemzi az üggyel kapcsolatos sajtóközlemények hatásait, és helyzetértékelése alapján ajánlást tesz az egyetem vezetésének" - írja.

November végén a Katona József Színház a Facebookon közzétett egy nyilatkozatot, melyben az szerepelt, hogy a színház vezetőségének tudomására jutott, hogy egy szerződéses munkatársa több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival, ezért megválnak tőle. Később maga Gothár Péter jelentette be, hogy róla van szó. "Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle"- írta. Ezután indított vizsgálatot az SZFE, ahol Gothár tanít. (Oktatói tevékenységét is felfüggesztették.)

Az egyetem közleménye szerint a bizottság ülését a túlzott médiafigyelem csaknem lehetetlenné tette, ezért a hasonló helyzetek jövőbeni elkerülése érdekében ezúton is kérik a nyilvánosság és a sajtó együttműködését, segítségét. "A sajtó képviselőinek is be kell látniuk, hogy egy nagy múltú nemzeti intézmény integritásának megőrzése, a magyar színház- és filmművészet felnövekvő nemzedékei képzésének zavartalansága rendkívüli horderejű ügy, tehát nem engedhető meg, hogy a napi bulvárhírek szintjén megfogalmazódó leegyszerűsítő ítéletek befolyásolhassák".

Miután a Gothár-ügy kipattant, a kormánymédia és kormánypárti politikusok az egyetemet kezdték támadni, azzal vádolva az intézményt, hogy titkolózhattak Gothárról.