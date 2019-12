Tegyünk a környezetért: ne csomagoljuk be az ajándékot!

Megnyílt az ország első csomagolásmentes üzelete, azonnal ki is próbáltuk a hulladékmentes shoppingot!

Magyarországon az egy főre jutó havi hulladéktermelés körülbelül havi 30 kilogramm. Ebből az évi 360 kiló szemétből átlagosan 95 kiló papír, leginkább valamilyen csomagolóanyag, figyelmeztetett korábban a WWF Magyarország. Sok üvegben, tégelyben, zacskóban árult holmi is kap még egy plusz papírcsomagolást, többek között ennek is köszönhető ez a nagy mennyiség. És nem utolsósorban annak a plusz 10-15 százaléknyi többletnek, ami decemberben kerül a kukákba. Szakemberek szerint ez az extra mennyiség egyértelműen a karácsonynak köszönhető, ilyenkor ugyanis az ajándékok miatt még több papírszemetet és csomagolást dobunk ki.

Máshol sem jobb a helyzet, egy tavalyi adat szerint az Egyesült Királyságban csak a decemberben elhasznált csomagolópapír-mennyiséggel kilencszer lehetne körbetekerni az Egyenlítőt. Kanadában szintén a karácsonyi csomagolóanyagok miatt éri el az egy főre jutó decemberi hulladéktermelés a 95 kilogrammot.

azzal, hogy egyre többen online rendelik meg az ajándékokat, a hulladékmennyiség is nő, mert a házhoz szállított tárgyakhoz még több csomagolóanyagot használnak, mint a boltban vásároltakhoz.

A díszített, színes csomagolópapírok újrahasznosítása különösen nem egyszerű. Mivel ezek az papírok csillámokat, műanyagot, bársonyt is tartalmazhatnak, és általában szervetlen eredetű festékekkel kezelték őket, a bomlásuk lassú, újrahasznosításuk bonyolult vagy lehetetlen. Ha valaki ragaszkodik az ajándékok becsomagolásához, akkor érdemes újrahasznosított papírt választania, és egyebekben is mellőzni a műanyaghasználatot, vagyis műanyagszalag helyett mondjuk rafiával átkötni az ajándékot.

De mit tegyünk, ha nem akarunk csomagolni?

Az újrahasznosított papír ugyan jobb, mint a hagyományos, de végül ez is a kukába kerül. Aki ennél környezettudatosabb karácsonyt akar, az inkább egyáltalán nem használ csomagolópapírt. A bontogatás, a szépen becsomagolt ajándékok a fa alatt viszont részei az ünnepnek. Pláne, ha gyerek is van a családban, akkor szinte kötelező valahogyan becsomagolni a meglepetéseket.

A következő megoldások segíthetnek abban, hogy a meglepetés öröme is megmaradjon, de környezettudatos is legyen az ünnep:

Befőttes üvegek, fém díszdobozok, gyufás- és cipősdobozok

Táska bicikligumiból Nemrég nyílt Újlipótvárosban az ország első olyan ajándékboltja, ahol csupa újrahasznosított alapanyagokból készült holmit árulnak. Az UPSZ-ban ékszereket, kulcstartókat, pénztárcákat, laptop- és tablettartó táskákat, hátizsákokat, öveket, lábtörlőket, palackokat árulnak. A tárgyak bicikli tartozékokból, gumibelsőkből, magazinokból, szórólapokból, molinókból, kávékapszulákból vagy egyszerűen a budapesti kocsmákban összegyűjtött műanyaghulladékból készülnek. Emellett különösen fontosnak tartják, hogy támogassák a zero waste életmódot, vagyis olyan cuccokat is árulnak, amelyek megkönnyítik, hogy aki így dönt, az csomagolás- és szemétmentes életet élhessen.

Nemcsak élelmiszert csomagolhatunk üvegbe, hanem lényegében bármilyen kisméretű ajándékot. Ugyanez igaz a fém díszdobozokra, amiket aztán nem dobunk ki rögtön, hanem viszonylag hosszú ideig használhatunk. De az is jó megoldás, ha rendszeresítünk néhány szép nagy papírdobozt vagy papírtáskát erre a célra, amiket minden karácsonykor előveszünk, pont úgy, ahogy a karácsonyfadíszeket.

Régi magazinok, térképek, képregények mint csomagolópapírok

Meglepően jól tud kinézni, ha körülnézünk otthon, és régi papírokból csinálunk csomagolást. Divatmagazinok, újságok, régen használt tankönyvek, térképek egész menő csomagolássá válhatnak.

Kendők és vászonzsákok

Ha valakinek jó kézügyessége van és nyitott a szokatlan dolgokra, az választhatja azt az egyébként távol-keleti módszert is, hogy egy szép kendőbe csomagolja az ajándékot. Ilyenkor a kendő is az ajándék részét képezi, amit ugyanúgy használhat a megajándékozott, mint amit egyébként kapott. Ha ez nem megy, akkor tehetjük egy szép vászontáskába is, ami szintén az ajándék része lesz.

Hagyományos csomagolópapírok nélkül csak az első karácsony lesz kicsit macerásabb és szokatlanabb, utána gyorsan megszokható. Persze ha valaki igazán tenne a környezetért, érdemes a csomagoláson kívül azt is átgondolnia, hogy valóban szükség van-e mindazokra a holmikra, amiket magának vagy másoknak összevásárol az ünnepi időszakban.

(Borítókép: picture alliance / Getty Images Hungary)