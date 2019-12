Szerdán döntenek a kulturális törvénycsomagról

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

A független újságírás nemcsak a kormánytól független, de minden más direkt politikai szándéktól is.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn reggel indítványozta, hogy a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés, mert ezt „kormányzati érdek indokolja”.

A dokumentum szerint a zárószavazást december 11-én, szerdán tartanák meg, összevont vitára utolsó napirendi pontként előző nap kerülne sor, az összegző módosító javaslatról pedig a szavazás napján dönthetnének. Az Országgyűlés oldalára már fel is töltötték a törvényjavaslat szövegét. A hatálybalépés időpontjaként nem szerepel konkrét dátum, csak annyi írnak, hogy a törvény a kihirdetését követő naptól lenne érvényes.

– írta ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán megosztva a Magyar Nemzet azon cikkét, amiben egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írják, hogy a Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát.

Múlt héten kiszivárgott egy 48 oldalas dokumentum a javaslatcsomagról, a parlament oldalán azonban már csak egy 11 oldalas iromány szerepel, és az eredeti tervhez képest több elem kikerült a szövegből, ilyen például a független, nemzetiségi és szabadtéri színházaknak járó működési támogatására vonatkozó módosítás, illetve már nem szerepelnek azok a mondatok, amik arra vonatkoznak, hogy a magyar kultúra intézményeinek szolgálniuk kell a politika céljait.

Nem került ki viszont a színházas közök működtetésének (az önkormányzat, illetve a kormány közösen biztosítja a a működéséhez szükséges forrásokat) ötlete, igaz, kicsit módosult annak tartalma.

- áll a javaslatban. Hogy ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban, az valószínűleg hamarosan kiderül.

Ugyan a törvényjavaslattal kapcsolatban leginkább a színházak jövőjéről esett szó, a módosítások nemcsak őket érintenék, annak hatály kiterjed egyéb, például a vizuális művészeti ágakra is. ahogyan arról már szó volt, létrejönne a Nemzeti Kulturális Tanács (NKT), aminek elnökét a kormány nevezné ki, és ágazatonként meghatározzák a kultúrstratégiai intézmények körét. Ezekkel a kormány öt évre kötne finanszírozási megállapodást.

A javaslatban természetesen indoklás is szerepel arra vonatkozóan, hogy miért van szükség ezekre a módosításokra. Íme, az egyik érv, ami az elmúlt napok kormánypárti nyilatkozatai alapján valószínűleg nem lepnek senkit:

A szabályozást az is indokolttá teszi, hogy az elmúlt időszakban köztörvényes, nem pénzügyi jellegű visszaélések gyanúja merült fel állami és önkormányzati forrásokból is működő előadóművészeti szervezetekben, ami önmagában is indokolttá teszi a felelősségi viszonyok tisztázását.