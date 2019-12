Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés érdekében tett erőfeszítéseiért kapta a kitüntetést, Stockholmban pedig 12 tudósnak és két írónak adták át a rangos elismerést – írja az MTI.

Abij Ahmed díját némileg beárnyékolta, hogy Etiópia a kormányfő vezetésével feszített tempóban dolgozik, hogy minél gyorsabban befejezzen egy, a Nílusra tervezett gátat, melynek megépülése a Nílus alsóbb folyása mentén lévő országok kiakadtak, hiszen ez az ivóvízkészletük megtizedelésével járna.

Ez ugyanakkor közel sem kavart akkora botrányt, mind Peter Handke díja: a jugoszlávok mellett kiálló osztrák író elismerését a Nobel-bizottságban lemondások is követték, és sokan tiltakoztak ellene a díjátadót megelőzően Stockholmban is. Handke kitüntetéséből diplomáciai balhé is lett, a ceremónia előtt Albánia, Koszovó, Törökország, Bosznia-Hercegovina és Horvátország is jelezte, hogy bojkottálni fogja az eseményt.

Szarajevóban a boszniai háború túlélőinek egyesülete hatalmas kijelzőt állított fel, amelyen gonosztevőként, koponyák mellett látható az osztrák szerző. Törökországban Recep Tayyip Erdogan elnök Twitter-üzenetében rasszistának és gyilkosnak nevezte Handkét, akinek kitüntetése - szerinte - az emberi jogok megsértésének megjutalmazását jelenti. Hashim Thaci koszovói elnök kijelentette, hogy

az igazság fog győzedelmeskedni, nem a hazugságok, a letagadás és az ál-Nobel-díjak.

A 9 millió svéd koronával (830 ezer euró) járó Nobel-békedíjat a kitüntetést megalapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-án adják át Oslóban. Idén 301 jelölt közül válogatott a békedíjról határozó bizottság, Abij Ahmed közülük került ki győztesen. Stockholmban a négy tudományos kategória 12 díjazottjának és két írónak – a tavalyi és az idei díj nyertesének – adták át a Nobel-díjat.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia minden tudományos kategóriában a maximálisan megengedett három személyt jutalmazta: