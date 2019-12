Tíz szuper társasjáték karácsonyra

A közelmúltban magyarul is megjelent játékok közül válogattunk azoknak, akik szívesen vennének karácsonyra társasjátékot a gyereküknek, szüleiknek, barátjuknak, vagy épp maguknak. A cikkben szereplő társasok szerencsére, logikára, ügyességre, figyelemre, intuícióra, vagy épp hosszútávú stratégiára épülnek, van köztük egymással versengő és kooperatív felépítésű is, és gondoltunk a kezdőkre, a családosokra, de a haladó játékosokra is. Macskabolondtól ősemberig, bringástól gondolatolvasóig, tengeralattjáró-vezetőtől zombiig bármik lehetünk.

A játékokat összetettségük, komolyságuk alapján raktuk sorrendbe, és azt is leírtuk, hogy nagyjából milyen áron mozognak. Közülük sok megtalálható a nagyobb áruházak játékpolcain is, de érdemes az erre specializálódott boltok kínálatában keresgélni.

The Mind - Érezz rá!

Könnyű, csapatösszehozós, egymást megismertető játék elég sok létezik a Concepttől a gyilkososon a Felelsz vagy mersz!-ig, de egyik sem olyan, mint a The Mind: ez a játék csak annyiról szól, hogy meg kell érezni, milyen szám van a másik kezében. Tényleg.

A játékban 1-től 100-ig szerepelnek számok egy kártyapakliban, ezeknek egy részét szét kell osztani a játékosok között. A játékosok csak a saját számaikat látják, és ez alapján kell lerakniuk az összes lapot egymás utáni sorrendben - de közösen, egy egészen új síkon egymásra hangolódva. Elsőre lehetetlennek hangzik, de pár gyors kör után bele lehet jönni, ráadásul pofonegyszerű, iszonyú izgalmas és nagyon olcsó. (L-SZP)

Ár: 2-3 ezer forint

Feelinks

Egy családi eseményen a nagymamád felkér, hogy táncolj vele

Az egyik diákot minden szünetben szívatják.

Egy barátod meg akar csókolni

Ilyenkor mit érzel?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Feelinks, ami egy ismerkedős-beszélgetős játék, ahol ki kell választanunk a rengeteg különféle helyzetre való reakciónkat, és megtippelni a többi játékosét, hogy vajon ő hogy érezné magát hasonló helyzetben. A Dixit kitalálói készítették ezt a nagyon könnyű, gyerekeknek is való - sőt, főleg gyerekeknek való - játékot, amit akár nyolcan is játszhatnak.

A játékban akkor szerzünk pontokat, ha minél jobban ismerjük a másikat (mint az Igen?-ben vagy a régebbi Mi lenne, ha című játékban), de a játéknak nem a pontozás az igazi lényege, hanem az, hogy megismerhetjük egymás érzéseit. És főleg az, hogy a gyerekek is könnyebben elmondhatják nekünk az érzéseiket, és nyíltan beszélgethetünk ezekről a helyzetekről. (L-SZP)

Ár: 7-9 ezer forint

Cat Lady

A rossz játékok egyik ismérve, hogy valójában nem is számít, mi a sztori a játékmechanizmus mögött, az ember csak azzal foglalkozik, hogy hányat dobott, vagy milyen színű bigyót kell begyűjtenie. Hát a Cat Lady ennek a tökéletes ellentéte: annyira erős az alapötlete, hogy az önmagában elviszi az egész játékot. A macskatulajdonosok számára meg egyenesen kötelezővé is teszi a beszerzését.

Az amúgy egyszerű mechanikájú, de azért még épp eléggé összetett és izgalmas játék ugyanis csodásan leképezi a macskatartás minden szenvedélyét. Macskakedvelők számára már a felütése is imádni való: a szabálykönyv szerint a játékosok egy elit csoport, a macskás nők táborát erősítik, és ebben az előkelő társaságban olyan személyiségek a lelki társaik, mint Marie Antoinette vagy Ernest Hemingway. (Mert a catladység nem nemfüggő.) A kártyagyűjtögetős játékban természetesen pont az a dolgunk, mint az életben is: hogy bármi áron – főképp etetéssel, de ezen kívül macskabútorokkal és macskajátékokkal, macskamentával vagy épp fonálgombolyaggal – a cicánk kedvére tegyünk, illetve újabb és újabb kóbor macskákat fogadjunk be. Persze csak akkor, ha van otthon elég tonhal és tej, hogy meg is etessük az újoncokat, mert ha nem, pórul járunk. Mondom, mint az életben.

A Cat Lady olyan társas, amelyben tulajdonképpen az se számítana sokat, ha nem lenne ilyen jól kitalálva a játékmenet, mert a koncepció úgyis kapásból eladja egy elég széles rétegnek. De mivel tényleg jópofa az egész, az öröm tovább is kitart, mint a cukiság miatti olvadozás. (KB)

Ár: 5-6 ezer

A Tiny Epic társasjáték-sorozat

Ez valójában nem is egy játék, hanem egy játékcsalád, aminek van egy nagyon jól hangzó - és működő - közös tulajdonsága: egy meghatározott környezetben játszódó, többjátékos, összetett, táblás játék tulajdonságait sűrítik egy pici dobozba. Emiatt nem kerül olyan sokba, könnyű hordozni, de az egyik igazi ereje ezen kívül az, hogy az apró figuráinkra mindenféle fegyvert, páncélt és eszközt rakhatunk, ami elég szórakoztatóan néz ki.

A különböző játékokban bolygókat kell meghódítanunk, mesebeli királyságot védenünk, vagy épp zombikat irtanunk, néha a többi játékossal összedolgozva, néha viszont egymás ellen küzdve. A játék az összetettebb társasok iránt érdeklődőknek is jó ajándék, de az egy-egy kalandon belüli sokféle variáció és játékmód miatt a haladóbb játékosoknak sem rossz választás. Az elmúlt években rengeteg játék jelent meg a sorozatban, a lenti négyes pedig az, ami magyarul is elérhető:

Tiny Epic: Végtelen galaxisok

Tiny Epic: Kalandok birodalma

Tiny Epic: Zombi vérfürdő

Tiny Epic: Mech aréna

(L-SZP)

Ár: 6-9 ezer forint

A Tiltott Fellegek

Ez a játék a Pandemic című klasszikus kitalálóitól származó Tiltott társassorozat legújabb darabja (a Tiltott Sivatagról és a Tiltott Szigetről már a korábbi karácsonyi cikkünkben írtunk), de a Fellegek epizód igyekszik az eddigieknél grandiózusabb lenni, amit elsősorban egy valódi áramkörrel ér el: a játékosoknak a különféle képességeik kihasználásával különböző alkatrészeket kell megtalálniuk, és ebből egy működő áramkört építeniük (na meg egy rakétát).

Fotó: Fun With Geeks / YouTube

A játék hasonló a sorozat korábbi részeihez, ugyanúgy egymással kell dolgozni azért, hogy legyőzzük a játékot, és mint a legtöbb kooperatív játékban, itt is az a cél, hogy közösen minimalizáljuk a szerencse szerepét. A Tiltott Fellegek ugyan nem váltja meg a világot, de a különböző leosztások és a különböző stratégiák miatt többször újrajátszható, és nem nagyon lehet mellélőni ezzel az ajándékkal. De az biztos, hogy nem azoknak készült, akik a könnyű győzelemre hajtanak. (L-SZP)

Ár: 8-10 ezer forint

Flamme Rouge

A 2018-as Mensa HungarIQa-díjas Flamme Rouge egy versenyzős játék, ahol egy, a társasokban ritka szereplő, a bicikli a főszereplő. Elsőre így is sokakat emlékeztethet a klasszikus autóversenyes játékra, a Formula Dére vagy a Das Motorspielre, de itt nem dobsz-lépsz módszerrel kell haladni: a játékosok kártyákkal haladnak előre úgy, hogy a két különböző versenyzőjük képességeit használják ki.

Kép: d3meeples / YouTube

A Flamme Rouge-ban az átlagos versenyzős játékokhoz képest kevesebb szerencse, de több taktika, és sok múlik azon, hogyan használjuk ki a saját versenyzőink, na meg a többiek erőforrásait. Már az alapdobozból lévő elemekből is többféle pályát rakhatunk össze, viszont ne számítsunk igazán grandiózus versenyre, mert maximum négyen lehet játszani. (L-SZP)

Ár: 9-10 ezer forint

Captain Sonar

A Captain Sonarban két ellenséges tengeralattjárót irányítunk, akik egymásra vadásznak. A két csapat követi, hol jár a saját tengeralattjárója, milyen fegyvert készít elő, és eközben mi romlik el a műszereik közül. Ráadásul mindezt szimultán, szóban beszélik meg, és csak azután írhatják le - de érdemes gyorsan és egyértelműen kiadni a parancsokat, hogy sikerüljön a másikat megelőzni. Eközben a csapat egyik tagjának csak az a dolga, hogy a másik csapat utasításaira figyeljen, és az ellenséges tengeralattjáró mozgását felügyelje.

És hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban? Így:

A Captain Sonar tesztje élesben

Ez az elsőre hangzavarnak tűnő játékmenet igazából az összhangra és a precizitásra épít, ahol fegyelmezett játékosokra van szükség: cserébe egy fordulatos és az első perctől fogva feszült játékot kapunk. Az előnye, hogy nyolcan is lehet játszani, de a hátránya, hogy valójában nyolcan a legjobb játszani. (L-SZP)

Ár: 10-12 ezer forint

A nyugati királyság építőmesterei

A nyugati királyság építőmesterei nem azért jó, mintha a világ legeredetibb társasjátéka lenne, hanem épp azért, mert nagyon ötletesen, okosan és élvezetesen egyesíti egy csomó ismert és szintén jó játék legjobb tulajdonságait, a Catantól a 7 csodáig. Egyvalami van, amiben egészen egyedi: noha a szabály elég összetett, és jó ideig eltart, amíg az összes lehetséges akciót megtanulja az ember az erőforrás-szerzéstől az építészsegédek felbérléséig, a feketepiaci üzleteléstől a börtönből való játékos-kiszabadításig, a kincstár kirablásától a katedrális építéséig, az első játék után mégis váratlanul gyors, pörgős és lendületes lesz az egész, mintha nem egy középszintű gémereknek való stratégiai játékkal, hanem valami tök egyszerű kockadobálós semmiséggel játszanánk. Viszont sokkal érdekesebb annál.

És mivel nemcsak akcióból van rengetegféle, hanem a győzelmi pontok gyűjtésének is ezernyi stratégiája lehetséges, nagyon szimpatikusan kiismerhetetlen az egész, amihez az is hozzátesz, hogy a játék hossza is csak rajtunk múlik (az egyik típusú akció, az építkezés száma van behatárolva, tehát ha sokat építkezünk, hamar véget ér, ha kevesebbet, később). És mivel a kiszámíthatatlanság miatt könnyen kiderülhet, hogy a saját stratégiánk végül tökéletes tévútnak bizonyult, az újrajátszhatóság is elég jól működik, mert a kudarc után az ember rögtön ki akar próbálni valami másik módszert. Aztán meg még egyet. (KB)

Ár: 10-13 ezer

Prehistory

A Prehistory a mostani karácsonyi lista kakukktojása, és nem (vagy nem csak) azért, mert teljes egészében magyar fejlesztésű. Hanem azért, mert Szőgyi Attila játékának megkedveléséhez elhivatottság kell – vagy persze elég nagyon tapasztalt gémernek lenni, ahogyan jól látszik, hogy a kitalálója is az. A Prehistory tulajdonképpen három bonyolult játék egyben: az ősemberek szerepébe bújó játékosok három szakaszban – tavasz, nyár és ősz, plusz a gyakorlatilag csak az új fordulót előkészítő tél – három különböző játékot játszanak, és ez a három játék egymásra épül, mégis eltér egymástól. Például úgy is, hogy ugyanazt az akciót más évszakban más feltételekkel lehet megcsinálni – szóval mire lemegy az első játék, és mindenki megért minden apró eltérést, eltelik jó pár olyan óra, ami nem a felhőtlensége miatt fog megmaradni.

Fotó: d3meeples / YouTube

De ha az ember elhivatott – vagy, ugye, gémer –, akkor ugyanezt már nem túlbonyolítottságnak fogja látni, hanem inkább lenyűgözi a rétegzettség: mert ha nehéz is elsőre megtanulni a szabályt, valójában nincs benne semmi logikátlanság vagy hiba. Ráadásul míg a tavasz és nyár hasonlóak, az ősz tényleg egy teljesen új játék, egy másik táblán, és ehhez kevés hasonló játék készült eddig, ha készült egyáltalán. Ami sokat hozzáad az élményhez: eleinte halászni, vadászni, gyűjtögetni, rítusokat végrehajtani, sziklarajzot készíteni lehet, utána az ősember elindul, hogy felderítsen egy térképes táblányi földterületet. Azaz elképesztően sokféle módon lehet a pontgyűjtés módjait kombinálni.

Megéri azt az első, még nem túl élvezetes menetet ráfordítani, és rászánni a tanulópénzt. (KB)

Ár: 15-20 ezer

Fesztáv: Európai madarak kiegészítő

Nem is a játékmenet, inkább csak az élményszerűség miatt: a Fesztáv amúgy is gyorsan az egyik kedvenc játékunkká vált az első hangzásra nem túl vonzó tematika ellenére, sőt részben épp amiatt, ezért nagyon jó, hogy a főleg Amerikában őshonos madarak mellett végre bekerültek a számunkra is jól ismert állatok a játékba. Főleg, mivel gyönyörű társasról van szó, amelynek minden egyes lapja más, és nagyban hozzájárul a játékélményhez az, amikor kihúzunk vagy a saját kertünkbe helyezünk egy-egy újabb, részletesen kidolgozott madarat. (Ebben a cikkben írtunk részletesen a játékról, még az első játékával azonnal világhírűvé váló alkotójával is beszélgettünk.)

Ettől még persze szívnánk a fogunkat, ha a borsos árért tényleg csak pár új madárfajt kapnánk. Elizabeth Hargrave azért többet ad ennél: a 81 új madárkártyával újfajta, eddig nem ismert mechanizmusok jönnek be a játékba, új akciókat tesznek lehetővé, új játék- és fordulóvégi bónuszok kerülnek a dobozba, és az új tojásokkal és kártyatartóval szó szerint is új színeket hoz be. Az ember nem igazán szeret még költeni egy amúgy is drága játékra, de sajnos a magyar Fesztáv-rajongóknak pont ennek, a többi kontinens közül elsőként elkészült európai kiegészítőnek nehéz lesz ellenállnia. (KB)

Ár: 8-10 ezer

