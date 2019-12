Köves Slomóék hitközsége kulturális komplexumra költené a nekik ítélt kétmilliárdot

Egy volt pártszékház felújítására és benne egy kulturális komplexum kialakítására költené a kormány által megítélt csaknem kétmilliárd forintot az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) - közölte honlapján a hitközség.

Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, noha a kormány maga határozta meg, hogy csak előadó-művészeti szervezetek kaphatnak a kultúrtaót helyettesítő támogatásból, a most nyilvánossá vált döntések alapján mégis sokszor pályázati azonosító nélkül kaptak tízmilliókat vagy akár milliárdokat fideszes politikusokhoz köthető cégek, önkormányzatok, tűzoltó egyesületek, egymilliárdot egy Nemzeti Színházhoz köthető nonprofit kft (miközben a Vidnyánszky Attila vezette intézmény amúgy is eddigi támogatása ötszörösét kapja), és ebből a pénzből jutott 1,8 milliárd az EMIH-nek is. Pedig - sok más támogatott szervezethez hasonlóan - az előadó-művészeti szervezetnek nehezen tekinthető hitközség még csak nem is pályázhatott volna a szabályzat szerint erre a támogatásra.

A megítélt összegből végre felújításra kerülhet a Baross utca 61. alatt található közel 4000 négyzetméteres épület, amelyben egy komplex kulturális, és idővel talán ehhez kapcsolódó oktatási intézmény jöhet létre. A felújítás során az épületben egy több mint 200 fő befogadására alkalmas korszerű színházterem létesül, továbbá kisebb előadóterek és egy művészeti galéria is várja majd az érdeklődőket

- írja most az EMIH a hitközség tulajdonában álló józsefvárosi volt pártszékházban megvalósítandó színház és kulturális központról.

Az EMIH arról is ír, hogy a majd Milton háznak nevezendő központ együttműködne az ország művészeti egyetemeivel (bár nem írja, erről van-e már valóban együttműködési megállapodásuk bárkivel). Gondolkodnak tehetséggondozásban, színházi nevelésben és befogadó színházként is működnének a független társulatok számára.

Nemrég egyébként a Gólem Színház nevű zsidó színtársulat is zsidó előadó-művészeti központ létrehozását jelentette be: ők a hasonló profilú, bár kisebb helyet 70 millió forintból hozzák létre.