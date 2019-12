Kiterjesztett valóság hozza el nekünk a meg nem valósult Bauhaus-épületeket

Idén ünnepelte századik születésnapját a Bauhaus, a huszadik század egyik legmeghatározóbb iskolája. A stílusirányzatnak nevet adó németországi iskola forradalmasította az építészetet és a dizájnt világszerte, egy rakás Bauhaus-épület van Magyarországon is, a szegediekről például mi is írtunk itt, ahogy annak is utánajártunk, hogy a fővárosban egyáltalán van-e Bauhaus, vagy csak az ingatlanosok találták ki ezt a megnevezést.

A Bauhaus évfordulójára idén Németországban egy rakás eseményt fűztek fel, kiállítások, fesztiválok, előadások zajlottak, az iskola első székhelyén, Weimarban, illetve a virágkorának helyszínt adó Dessauban is múzeumok nyíltak. A legjelentősebb művészeti intézmény születésnapja előtt tiszteleg mindemellett a Google Arts&Culture a Bauhaus Alapítvánnyal közreműködve egy november 27-én startolt projekt is.

Az együttműködésben hozzáférést biztosítanak a Bauhaus legnagyobb digitális gyűjteményéhez, a vizuális dizájnt pedig AR segítségével keltik életre (az AR kiterjesztett valóság, amikor egy telefon kamerájával szétnézve változik meg a valóság, nagyon egyszerű példa erre a Pokémon GO játék). A Google-technológia ehhez két oldalról tesz hozzá:

A nagyméretű digitalizált felvételekkel, amik több ezer, Bauhaus stílusban készült tárgyról készültek,

illetve az AR-technikával, ami olyan struktúrák képét alkotja meg, melyekről a bauhausosok ugyan álmodtak, de végül nem valósultak meg. Három modellt lehet így kívül-belül megismerni: Carl Fieger kerek házát, Breuer Marcell BAMBOS nevű lakótelepét és Eduard Ludwig udvari házát.

A "Bauhaus Everywhere" című gyűjtemény keretében olyan németországi, indiai és egyesült államokbeli partnerekkel működnek együtt, mint a Solomon R. Guggenheim Múzeum, vagy a Getty Kutatóintézet. A projekt tiszteleg a magyar Moholy-Nagy László előtt is, aki az iskola egyik meghatározó tanára volt.