Megmagyarázza a minisztérium az érthetetlenül szétszórt kultúrtao-támogatásokat

Az államtitkárság – a nagy számú szakmailag ígéretes kérelemre tekintettel – különösen indokolt esetben lehetőséget biztosított egyedi kérelem alapján a saját pályázati kiírásával ellentétes esetekben is támogatásra: ezzel indokolta az Indexnek küldött válaszában az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), miért kaphatott a hivatalosan csak előadó-művészeti szervezeteknek elkülönített pénzből támogatást fideszes politikus, Mészáros Lőrinc üzlettársa és egy zsidó hitközség is.

Ahogy arról beszámoltunk, nagy meglepetést és felháborodást keltett, hogy a minisztérium olyan szervezeteknek is milliárdos támogatásokat ítélt meg a kultúrtao pótlására bevezetett előadó-művészeti többlettámogatásból, amelyek a kormány saját kiírása szerint eleve nem is pályázhattak volna, mert vagy nem bejegyzett előadó-művészeti szervezetek, vagy nem voltak már az előző rendszerben is jogosultak a taóra, vagy egyik feltétel sem volt igaz rájuk. Így kapott csaknem kétmilliárd forintot az Egységes Magyar Izraelita Hitközség, 1,1 milliárdot egy művészeti alapítvány, amely L. Simon László korábbi cégeinek székhelyére van bejegyezve, 1 milliárdot a Nemzeti Színház a támogatás megítélésekor még be sem jegyzett Déryné nonprofit kft.-je, és így jutottak tízmilliók Mészáros Lőrinc üzlettársához, egy Fidesz-alapító politikushoz, tűzoltó egyesületekhez, magánvállalkozókhoz, önkormányzatokhoz és követelésbehajtó cégekhez.

Az Index csütörtökön rákérdezett Fekete Péter kulturális államtitkárnál, ez hogyan lehetséges. Fekete akkor azt felelte: a pályázat valójában háromágú volt, és a fenti leírásnak megfelelő két jogosult csoport (az alaptámogatásért és a specifikus pályázati célok megvalósításáért pályázó előadó-művészeti szervezetek) mellett valójában egyedi igénylésre is lehetőség volt, csak annyi volt a lényeg, hogy a támogatást előadó-művészeti célra használják fel.

Csakhogy egy, az Index birtokába került dokumentum azt mutatja:

erre a lehetőségre nemhogy elfelejtették felhívni néhány kevésbé baráti színház figyelmét, de ha azok mégis pályáztak, még az elbírálás során is voltak egyenlőbbek az egyenlőknél.

Egyéni igénylés? Olyan pályázati kiírásnak, vagy a létező pályázat olyan bővítésének, amely leírta volna az egyedi igénylésre vonatkozó lehetőségeket, amelyeket Fekete Péter említett, nyilvánosan nincs nyoma, és színházi forrásaink sem találkoztak ilyennel. Más kérdés, hogy vannak és voltak olyan szervezetek, amelyek az EMMI-hez fordultak egyéni támogatási igénnyel: erre mindig is lehetőség volt, az előadó-művészeti többlettámogatás bevezetése előtt is, így az ilyen igényekre esetleg megítélt összegek természetesen nem a kultúrtao-pótlásból hiányoztak.

A független színházak legfontosabb érdekképviseleti egyesülete, a Független Előadó-Művészeti Szövetség egyik vezetője az Indexnek arról számolt be: a pályázat kiírásakor érdeklődtek a minisztériumnál, hozzájuk hasonló szervezet kaphat-e támogatást, de az egyértelmű szabályzatra hivatkozva ezt elutasították, mivel sem nem számítanak előadó-művészeti szervezetnek, sem nem voltak korábban jogosultak a tao-támogatásra. Aztán amikor a döntési listában látták, hogy a velük megegyező profilú – csak épp vállaltan kormánypárti – színházi érdekképviseleti szervezetnek, a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaságnak mégis megítéltek 150 millió forintot, ők is benyújtották a pályázatukat.

Az erre érkezett, a támogatások kiosztásáról döntő, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) címéről küldött, „Értesítés: a pályázat nem befogadható” tárgyú levelet az Index rendelkezésére bocsátották. A levélben a következő áll:

Tisztelt Partnerünk! Tájékoztatjuk, hogy az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019. évi tematikus egyedi támogatási rendszer” program keretében beérkezett [...] azonosítószámú tematikus egyedi támogatási kérelme az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 70 §. (1) és (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került az alábbi szempont(ok) alapján: A tematikus egyedi támogatást igénylő szervezet nem volt a 2019. tárgyévet megelőzően a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) alapján társaságiadó-támogatást igénybe vevője. A tematikus egyedi támogatást igénylő szervezet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 7. pontja szerint nem minősül előadó-művészeti szervezetnek. Üdvözlettel: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Így az EMMI sajtóosztályához és Fekete Péterhez fordultunk, hogy megkérdezzük, ha egyes, eddig akár nem is színházzal foglalkozó szervezetek kiemelt támogatást kaphattak, kifejezetten előadó-művészeti jellegű szervezetek pályázatát miért utasították el érdemi vizsgálat nélkül. Válaszukat alább közöljük:

A tematikus pályázatok esetében feltétel volt a regisztráció, az egyedi igényeknél nem. A kulturális tao-támogatást felváltó előadó-művészeti többlettámogatási rendszer alapvetően két elemből áll: egyrészt az alapműködést kiegészítő, igénybejelentésen alapuló támogatásból, másrészt a kiemelt kultúrpolitikai programok célzott dotációjából. Ezek feltételrendszerét a nyilvános felhívás tartalmazza: a 2019. évben azok a regisztrált előadó-művészeti szervezetek igényelhettek támogatást, amelyek korábban Tao. támogatást ténylegesen felhasználtak. Ezeken túl az államtitkárság – a nagy számú szakmailag ígéretes kérelemre tekintettel – különösen indokolt esetben lehetőséget biztosított egyedi kérelem alapján, a fenti kritériumokon túl is támogatásra, amennyiben az unikális előadó-művészeti vállalások megvalósítását jelentette. E méltányossággal a döntéshozó az előadó-művészeti szolgáltatások körének szélesítését és színesítését segítette elő, a kulturális alapellátást szem előtt tartva.

Azaz az orvosi műszerekkel foglalkozó cég, amely ígéretet vállal egyetemi hallgatók komolyzenei koncertjének megrendezésére, vagy a dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelemmel foglalkozó cégek kulturális céljai ilyen unikális, ígéretes kérelemnek számítottak. Nem csoda, hogy mellettük több színházi szervezetnek már nem jutott a támogatásból.