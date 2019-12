Hogy lett Dobó Kata a legsikeresebb magyar filmrendező?

Támogass te is!

Az elmúlt évek nagy sikerei, Oscar-díjak, rangos fesztiválszereplések után idén jóval gyengébb évet zárt a magyar film. Nemcsak a díjak maradtak el, hanem a nézők is: a korábbi éveknél kevesebb, mindössze 12 magyar nagyjátékfilm készült (tavaly 19, azelőtt 22), amire összesen csak 350 ezer néző volt kíváncsi. Ez kevesebb vagy csak kicsivel több, mint amit a korábbi években a Kincsem (456 ezer néző), a Valami Amerika 3 (372 ezer néző) vagy a Viszkis (327 ezer néző) egyedül teljesíteni tudott. De mi az oka a visszaesésnek? Máris a korábbi filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna hiányának hatását érezzük? Többek között erre kerestük a választ az Index Kultrovatának legújabb podcastjában.

Emellett a magyar filmekkel foglalkozó adásban megpróbáltunk rájönni arra is, hogy miért éppen Dobó Kata első rendezése, a Kölcsönlakás lett az idei év legsikeresebb magyar filmje (150 ezer néző), amikor ezt a filmet lényegében az összes kritika lehúzta, az Index például a nézők elleni merényletnek minősítette. Miért szerették az emberek mégis? A sztárok vagy a sztori miatt mentek be a moziba? És ki meri közülünk bevallani, hogy nevetett a Kölcsönlakás gatyaletolós viccein?

Szóba kerül még az adásban:

Mi az a podcast és miért jó?

A podcast az interneten bármikor elérhető rádióműsort jelent, ami rendszeresen jelentkezik. A podcasthallgatást okostelefonos alkalmazások és szolgáltatások segítik, amikkel az adások letölthetők, offline is hallgathatók, és megjegyzik, hogy hol tartottunk legutóbb egy műsorban. Podcastot hallgatni vezetés, házimunka vagy sportolás közben is lehet, míg olvasni nemigen. Az Indexen a támogatóinknak hála egy csomó podcast indult az elmúlt hónapokban, ezúton is köszönjük, hogy ezt lehetővé tették az olvasóink.