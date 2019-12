Nem biztos, hogy a Notre-Dame megmenekül a tűzvész után

A párizsi Notre-Dame-ban keletkezett tűzvész után Macron elnök még azt mondta, hogy a székesegyházat 2024-es párizsi olimpiára helyre kell állítani. A katedrális rektora, Patrick Chauvet azonban most azt nyilatkozta az AP News-nak, hogy nem biztosak abban, hogy a katedrális megmenthető, ennek az esélyét most 50 százalékosnak látják. Abban viszont egészen biztosak, hogy a 2024-es céldátum nem tartható, mert legkorábban három év múlva lesznek egyáltalán olyan állapotok, hogy biztonságosan be lehet járni az épületbe, és elkezdődhet a rekonstrukció hosszú folyamata.

A Notre-Dame 2019. április 15-én gyulladt ki, a vizsgálatok szerint a tüzet nem direkt gyújtogatás okozta. A katasztrófa az épületben zajló felújítási munkálatokkal függhetett össze. Május végén a francia szenátus azt is kimondta, hogy a székesegyházat látványra pontosan úgy kell helyreállítani, amilyen a tűz előtt volt, habár Macron elnök továbbra sem tett le arról, hogy valamilyen kortárs építészeti jel készüljön a teljesen elpusztult neogótikus huszártorony helyett.

A katedrális rektora, Patrick Chauvet szerint a székesegyház továbbra is annyira törékeny, hogy egyáltalán nem lehet biztosra venni a megmentését. A legnagyobb problémát a tűz előtt közvetlenül beépített építési állványzat jelenti, ami a katasztrófában megsérült, és most a gótikus boltozatot fenyegeti. Először ezt kell eltávolítani, és csak utána derül ki, hogy milyen a boltozatok állékonysága, és mennyi kőanyagot kell kicserélni ahhoz, hogy az épület szerkezete újra stabil legyen. Ebben a kényes munkafázisban azonban bármikor történhet katasztrofális omlás.

Chauvet arról is beszélt, hogy 2021-ig valószínűleg nem kezdődnek majd meg a munkálatok, illetve ismét sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a francia forradalom óta most először nem tudtak éjféli szentmisét tartani a Notre-Dame-ban. A püspök nyilatkozatát azzal zárta:

A Notre Dame ma még veszélyben van. Majd akkor nem lesz veszélyben, ha eltávolítottuk a még bent maradt állványokat.

(Borítókép: A lángoló Notre-Dame 2019. április 15-én. Fotó: Chesnot / Getty Images)