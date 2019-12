1,3 millióan néztek idén matakó- és vombatkölyköket a fővárosban

Kiadta év végi közleményét a Fővárosi Állat- és Növénykert. A közleményből kiderül, hogy újabb kisállatok születtek idén, állatkerti szaporodás terén is voltak sikerek, illetve veszélyeztetett faj is látott idén napvilágot. A látogatószám nőtt, a Cápasuli sikeres lett, az állatkert legnagyobb és legjelentősebb beruházásáról, a Pannon Parkról viszont nem írtak.

A közleményben többek között arról számol be az állatkert az idei év sikerességei közül, hogy

Idén 1,3 millió ember látogatott el az állatkertbe, a látogatószám kb. 30 ezer fővel nőtt tavalyhoz képest

Emellett a Margitszigeti Vadasparkba közel 200 ezer ember látogatott el

2019-ben a közönség első számú kedvence a Cápasuli volt, ezt követte a Holnemvolt Vár és a Sünispotály

Ebben az évben különösen sok kisállat született, köztük hangyászsün és vombatkölyök

Illetve két óriásvidrát külföldre költöztettek, egy átkerült a Madridi Állatkertből Budapestre

Emellett mobil-újrahasznosítási gyűjtésében az állatkert 4000 darab, másfél mázsányi mobilt gyűjtött össze 2019-ben.

A sikeres helyszínekből a Holnemvolt Vár az Állatkert játszóparkja, míg a Sünispotály a mentett állatok befogadóhelye (róluk az állatkert éves videója itt látható). A Cápasuli az állatkert idei egyik legfontosabb újdonsága, itt a látogatók a fiatal cápák nevelkedését nézhetik meg. Idén egyébként a Bömbi nevű dajkacápa volt a rekorder, aki 30 centit nőtt érkezése óta. A Cápasuliban a hatféle cápa található, ezekből idén érkeztek a fehérfoltú szirtcápák és a szürke szirtcápák. Mellettük ráják és egyéb élőlények is vannak a Cápasuli egymillió liternyi tengervizében.

Több évtized után idén ismét lett kubai krokodilja is az állatkertnek, illetve született hangyászsün és vombat is, ezeknek a fajoknak az állatkerti szaporodása egyébként nagy szakmai teljesítmény az állatkertnek. Mellettük kimásztak erszényükből kiskenguruk és rókakuzuk, születtek matakók és veszélyeztetett fajnak számító ázsiai vadkutyák, illetve számos szarvas, madár-, kígyó- és majomfaj kölyke is világra jött.

A közlemény végén zöld fejlesztésekről is szót ejtenek mondván

Ezek egy része – például a PET palackok kitiltása – a hulladékcsökkentés körébe tartozik, de más területeken, például a környezetbarát fűtési megoldások, vagy a víztakarékosság terén is fontos eredmények születtek.

Érdekes azonban, hogy a zöld vonalnál nem térnek ki a jelenleg is épülő és húszmilliárdos büdzséhátrányban lévő Pannon Parkra. A biodóm néven is ismert, óriási épület - amelynek jelenlegi állapotát nemrég megmutatták a sajtónak - tervezett befejezéséhez ugyanis alaposan megszaladtak az építés költségei: 15,7 milliárd forintra tervezett program jelenleg 62,8 milliárd forintnál tart, a kormány azonban mostanáig 20 milliárddal kevesebbet adott a Fővárosi Állat- és Növénykertnek. Az összeg visszatartása alighanem része a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros harcának a Liget-projekt kapcsán, így kérdéses, mi lesz az építmény további sorsa.