Kisbalta került a baltával levert usánkás miniszobor helyére

Rendhagyó módon tett pontot a Szabadság téren a baltával levert, usánkát ábrázoló miniszobor történetének végére Kolodko Mihály, a szobor alkotója, aki nemes egyszerűséggel egy kisbaltát ábrázoló szoborral helyettesítette a Mi Hazánkban politizáló Fülöp Erik által a Dunába hajított előző művet.

Fülöp még november végén esett neki a szobornak, pártjának indoklása szerint azért, mert úgy érezték, hogy egy szovjet megszállási emlékmű is túl sok a területen. Kolodko – akinek több hasonló miniszobra is megtalálható a városban – másnap az ATV-nek reagált is az akcióra, és elmondta, hogy számított a heves reakciókra, de ez azért őt is meglepte.

Ennek ellenére nem volt szomorú, mert a műalkotások lényege az, hogy érzelmeket váltsanak ki, ez pedig ebben az esetben meg is történt. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte félreértették az alkotás jelentését, ő ugyanis éppen azt akarta üzenni vele, hogy noha az utolsó orosz katona már rég elhagyta Magyarországot, az orosz befolyás máig jelen van. Ezen a vonalon maradva azt is hozzátette, hogy a tér jobb oldalára egy amerikaifutball-játékos sisakját tervezte megalkotni, hogy megmutassa, az amerikai befolyás is jelen van az országban.

Kolodko Mihály munkáival már több cikkben is foglalkoztunk.