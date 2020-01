Még mindig fennáll a veszélye annak, hogy beomlik a Notre-Dame boltíves mennyezete

A Notre-Dame még nem menekült meg, a tűzvész sújtotta katedrális továbbra is veszélyben van, mondta vasárnap a székesegyház újjáépítéséért felelős kormánybiztos. Jean-Louis Georgelin tábornok, korábbi vezérkari főnök szerint még mindig fennáll a veszélye annak, hogy a boltíves mennyezet beomlik.

A múlt héten a katedrális rektora, Patrick Chauvet is azt nyilatkozta, hogy a katedrális megmentésének esélyét most 50 százalékosnak látják. Eredetileg a 2024-es párizsi olimpiára akarták helyreállítani az épületet, de ez a céldátum nem lesz tartható, mert legkorábban három év múlva lesznek egyáltalán olyan állapotok, hogy biztonságosan be lehet járni az épületbe, és elkezdődhet a rekonstrukció hosszú folyamata.

Jean-Louis Georgelin kormánybiztos szerint a boltívek jelenlegi állapota nem teljesen ismert, vagyis nem garantálható, hogy a mennyezet nem omlik be. A tábornok szerint még olyan perdöntő és kényes feladatok várnak megoldásra, mint a templom körüli állványzat elbontása, vagy a boltívek állapotának pontos felmérése és a tetőre hullott törmelék eltávolítása.

A 850 éves gótikus templom épp felújítás alatt állt, amikor tavaly április 15-én lángba borult . A tűzben teljesen megsemmisült a 90 méter magas és 750 tonnás úgynevezett huszártorony.

Georgelin szerint 2020 közepéig el kell bontani az állványzatot, jövőre pedig meg kell kezdeni a helyreállítást. A tábornok megnyugtatónak nevezte a templomról született szakértői megállapításokat, amelyek szerinte megerősítik, hogy jó utat választottak a kárelhárításra és helyreállításra. Még nem született döntés arról, milyen formában és milyen anyagból (fából, fémből vagy betonból) építik újjá a huszártornyot és a tetőt.