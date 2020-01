Öngyilkos lett Silvio Horta, az amerikai Csúnya Betty atyja

Meghalt Silvio Horta, forgatókönyvíró és televíziós producer, írja a Deadline. Horta 45 éves volt.



Hortát szerda reggel találták holtan Miamiban, egy hotelszobában. A forgatókönyvíró ügynöke megerősítette a halálhírt. A Variety információi szerint a halál oka öngyilkosság volt.

Horta írta a Rémségek könyve című horrorfilmek forgatókönyvét, mindemellett producerként is dolgozott. Filmes pályafutásának talán a legfontosabb darabja volt a 2006-2010 között futó Ki ez a lány? című amerikai sorozat (angolul Ugly Betty), amivel forgatókönyvíróként több díjat is kapott. Horta mellett maga a sorozat is nyert díjakat, többek között Golden Globe-ot. A sorozat egyébként a kolumbiai Yo soy Betty, la fea című sorozat adaptációja volt. A Bettyt játszó színésznő, America Ferrera így búcsúzott Hortától Instagramon:

Megdöbbentett és a szívemet törte össze, amikor hallottam a megsemmisítő hírt Silvio Horta, a Ki ez a lány? alkotójának haláláról. Az ő tehetsége és kreativitása olyan sok örömöt adott nekem és másoknak is. A családjára és a szeretteire gondolok, hogy milyen nagy fájdalmat érezhetnek most - és az egész Ki ez a lány? családra, akiket mélyen megérintett a veszteségük.

