Újabb két évig miniszteri biztos lesz Demeter Szilárd

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter újra „a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá” nevezte ki a nemrég kormánypárti irányba állított Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóját, Demeter Szilárdot – derül ki a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő, január 9-i Hivatalos Értesítőből.

A kinevezés 2020. január 1-jétől 2021. december 31-éig szól, miután a korábbi kinevezés 2019. december 31-én lejárt.

A miniszteri biztos feladatai továbbra is ugyanazok lesznek, mint eddig:

előkészíti és koordinálja a „Magyar Nyelv Háza” ingatlanberuházás előkészítését, majd a költözés folyamatát;

ellátja a nemzeti gyűjtemények megújításával és lehetséges integrációjával kapcsolatos tárca- és ágazatközi feladatokat, különös tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum fejlesztéseinek összehangolására;

vezeti a fent nevezett nemzeti intézményeket átvilágító bizottságot, az átvilágítás végén javaslatokat fogalmaz meg az emberi erőforrások minisztere számára;

tárgyalásokat folytat más közgyűjtemények vezetőivel a lehetséges együttműködésekről;

kapcsolatot tart a minisztériumokkal, egyéb állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel,

feladataival összefüggésben képviselheti a minisztériumot hazai és nemzetközi szervezetek, testületek előtt;

figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, azok végrehajtásának folyamatát ellenőrzi;

valamint rendszeresen tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

Demeter Szilárd mindezért eddigi juttatásai mellett havi bruttó 650 ezer forintot kap, valamint jogosult olyan juttatások igénybevételére, mint a saját autó, üzemanyagkártya és különféle költségtérítések.

Demeter Szilárdot 2018 végén nevezték ki ideiglenesen a Petőfi Irodalmi Múzeum élére, miután a szakma szerint a Kádár-rendszert idéző módon kirúgták az előző igazgatót, Prőhle Gergelyt, röviddel azután, hogy lejárató cikkek jelentek meg róla a kormánypropagandában. Ezek azt kérték rajta számon, miért ad helyet a múzeum a kormány felé nem elkötelezett művészeknek is. Januárban aztán hivatalossá tették az új igazgató kinevezését.

Az erdélyi születésű Demeter korábban hat évig dolgozott Tőkés László sajtófőnökeként és irodavezetőjeként, 2014 óta pedig a kormányközeli Századvég kutató-elemzője volt. 2017 novemberétől a Mediaworks portfólióhoz tartozó megyei lapok irodalmi-kulturális melléklete, az Előretolt Helyőrség főszerkesztője, majd lapigazgatója volt, így szorosan kötődött az előző főigazgató elmozdítását kitartóan szorgalmazó kormánylaphoz, a Magyar Időkhöz.

A kinevezése után jelentek meg hírek arról, hogy milliárdokért tennék a múzeumot a politikába és a nemzetvédelembe is beálló „erőközponttá”, de azóta Demeter egyre feljebb kapaszkodik a kulturális szféra ranglétráján, a pletykák szerint az ő nevéhez kötődik a végül elfogadottnál sokkal radikálisabb, az NKA-t lényegében megszüntető, a független színházakat kivéreztető, az önkormányzati színházak igazgatóinak kinevezését a miniszter kezébe adó kultúrtörvény tervezetének megfogalmazása is, amelyet tüntetések és tiltakozások hatására némileg finomítva fogadtak el. A tervezetben szerepelt egy Demeter Szilárd által vezetendő Magyar Nemzeti Kultúrközpont létrehozása is, de ez végül nem történt meg.

A legutóbbi hír az volt a Petőfi Irodalmi Múzeummal kapcsolatban, hogy az év legutolsó rendelkezésében kiutaltak számára csaknem félmilliárd forintot abból a pénzből, amelyet a kormány saját szabályzata szerint is kizárólag előadó-művészeti szervezeteknek különítettek el a kultúrtao pótlására, és amelyre a hivatalos kiírás szerint a PIM nem is pályázhatott volna, sok más nyerteshez, azaz a kormányhoz köthető szervezethez, önkormányzathoz vagy akár tűzoltóegyesülethez, meg az Egységes Magyar Izraelita Hitközséghez hasonlóan.