Két hónappal tovább tart nyitva a Miniversum

Novemberi hírek szerint január 31-én zárta volna kapuit a népszerű budapesti kiállítás, de a tulajdonosok most úgy döntöttek, hogy két hónappal meghosszabbítják a nyitva tartást. Vagyis a Miniversum 2020. március 31-ig tekinthető meg, és a kiállításra az előre megváltott jegyek - függetlenül a rányomtatott érvényességi időtől - a zárásig érvényesek - áll a hivatalos közleményben.

Ugyan voltak, akik összeesküvés elméleteket gyártottak azzal kapcsolatban, hogy miért zár be a kiállítás, Martisz Gábor, a Miniversum ügyvezetője megerősítette, hogy ez egy egyszerű üzleti döntés volt, a befektetők határozott időtartamra terveztek. A nyitva tartást pedig úgy sikerült végül meghosszabbítani, hogy az eredetileg három hónapig tartó bontási időszakot lerövidítik.

Elnézést kérünk azoktól, akik többszöri próbálkozás után, vagy hosszas várakozás mellett sem jutottak be a Miniversumba. Szeretnénk kárpótolni a látogatókat, és lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik még egyszer utoljára megnéznék a kiállítást, ezért úgy döntöttünk, hogy a bontási munkálatok rovására kitoljuk a nyitva tartást március 31-ig

– mondta Martisz Gábor.

A bezárás híre állítólag külföldre is eljutott: a világ több országából érdeklődtek a kiállítás iránt, de Magyarországról is rengetegen jelezték, hogy megvásárolnák a gigantikus terepasztalt. Erre azonban nincsen lehetőség, a Miniversumot ugyanis kifejezetten a jelenlegi Andrássy úti helyszínre tervezték és építették be, ezért nem megoldható, hogy ugyanilyen formában máshol felállításra kerüljön.

Legutóbb Miamiból kaptam e-mailt, hogy kivinnék oda a kiállítást, de Angliából, Németországból, Ausztriából és Izraelből is érdeklődtek. Legalább 60 ilyen jellegű megkeresést kaptunk, de a terepasztaloknak csak egyes elemei mozdíthatók: többek között a figurák, az épületek és a vasúti, közúti járművek. A sínek, a domborzat, és számos elem ragasztva van, ezek nem bonthatók, ahogy a technikát sem lehet egy az egyben máshova áthelyezni.

Vonatozz te is a 150 milliós terepasztalon!

A kiállításon január végig lehet megtekinteni a karácsonyi, ünnepi installációt, a Miniversum születését, építésének történetét bemutató 24 képből álló fotókiállítást pedig egészen a zárásig lehet majd látni, illetve aki akarja, kiscsoportos tárlatvezetés keretében a terepasztalok mögé is be lehet tekinteni, és mivel erre a programra meglehetősen nagy a túljelentkezés, már nemcsak hétvégenként, hanem hétköznap délutánonként is lesz majd vezetett túra.