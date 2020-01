Gigi Hadid lehet a Weinstein-tárgyalás egyik esküdtje

Ahogy arról az Index is beszámolt, január 6-án megkezdődött Harvey Weinstein szexuális zaklatással kapcsolatos pere New Yorkban, amelynek egyik első lépése, hogy kiválasztják az esküdtszék tagjait. Bennfentesek a per indulásának napján azt jósolták, hogy a kiválasztási folyamat nem lesz könnyű, mert nehéz lesz olyan embereket találni, akik viszonylag elfogulatlanok a témával kapcsolatban. A lehetséges esküdtek meghallgatása múlt szerda óta tart.

A James Burke bíró által meghallgatott több, mint száz jelölt között hétfőn feltűnt egy híresség is: a szupermodell, Gigi Hadid, írja Hollywood Reporter.

A beszámoló szerint az ügyről tudósító riportereket először arra utasították, hogy ne írjanak arról, hogy egy ismert ember is van a potenciális esküdtek között, mert elképzelhető, hogy Hadidot végül ki is választják a feladatra, de később aztán mégis engedélyezték, hogy beszámoljanak róla.

A szokásos ügymenet szerint a bíróságnak először az esküdtjelöltek elfogulatlanságát kell vizsgálnia, így Burke bíró az elmúlt napokban végigkérdezte a körülbelül 120 lehetséges esküdtet, hogy ismerik-e Weinsteint, a producer bármelyik jogászát, a védőügyvédeket, illetve bárkit az üggyel kapcsolatba hozható személyek vagy a szemtanúk közül.

A cikk szerint Hadid úgy nyilatkozott a bírónak, hogy találkozott Weinsteinnel és ismeri Salma Hayeket is, aki korábban azt állította, hogy a filmmogul szexuálisan molesztálta, és aki Weinsteint "szörnyetegemnek" nevezte.

Amikor a bíró megkérdezte Hadidtól, hogy az a tény, hogy ismeri őket ellehetetleníti-e, hogy elfogulatlan esküdt legyen, Hadid azt mondta, hogy szerinte továbbra is képes lenne tiszta fejjel értékelni a tényeket az eljárás során.

Számtalan potenciális esküdtet egyébként kizártak a meghallgatás után a lehetséges döntnökök közül, vagy azért, mert azt mondták, hogy nem lennének képesek elfogulatlanul megítélni az ügyet, vagy azért, mert olyan egészségügyi problémáik vannak vagy olyan elfoglaltak, hogy nem tudnának részt venni az előreláthatólag két hónapig zajló perben, számol be a Hollywood Reporter. Azoknak, akiket nem ejtettek ki az első körben, csütörtökön kell újabb, ekkor már jóval formálisabb meghallgatáson részt venniük a bíróságon.

Egyébként a beszámoló azt is megjegyzi, hogy számos esküdtjelölt a bírói tiltás ellenére a közösségi oldalaikon foglalkoztak az üggyel. A cikk szerint Burke bíró azt mondta, hogy ez a bíróság nyílt semmibevétele, ami 30 napi elzárással vagy jelentős pénzbüntetéssel járhat, ezért felszólította a meghallgatáson résztvevőket, hogy tartózkodjanak az ilyen cselekményektől.

A New York-i per kimenetétől függetlenül egyébként Harvey Weinstennek Los Angelesben is bíróság elé kell állnia. A #metoo kampányt is kirobbantó Weinstein-ügyről szóló cikkeink itt olvashatók.