Hárman igyekeznek pótolni Gesztesi Károlyt

Ritka az, amikor egy színész nem ujjong egy új szerepajánlat láttán, de Gesztesi Károly tragikus halála után pár nappal pont ez a helyzet a Bánfalvi Stúdióban, ahol három darabban is főszerepet játszott a január 4-én elhunyt színész. A társulat családtagként kezelte, ezért is voltak nehéz helyzetben, amikor a szerepeit másnak kellett átadni, írja a Bors.

Horváth Csaba, a Stúdió rendező-producere szerint egy ilyen helyzetet lehetetlen úgy kezelni, hogy ne fájjon, de az előadásokat meg kell tartani, a társulat élete nem állhat meg (lásd még: The show must go on). A Páratlan párosban Beleznay Endre, a Nicsak, ki lakik itt?! című darabban Harmath Imre, a Miniszter félrelépben pedig Németh Kristóf veszi át a szerepét.

Németh Kristóf egy nap gondolkodási időt kért, mielőtt elvállalta a feladatot, mert még soha nem kellett szerepet átvennie mástól ilyen helyzetben.

Ambivalens érzés, mert ha Bánfalvy Ági és Horváth Csaba úgy lát­ja, hogy jó lenne, ha Karcsi szerepét én játszanám, az megtiszteltetés, de nehéz döntés. Kértem egy kis gondolkodási időt. Egyeztetnem kellett a sa­ját színházammal, a Fórum­mal, és a Drá­ga örökösök sorozat forgatásával, és megkérdeztem a családomat, barátaimat is. Végül nagy alázattal mondtam igent.

Beleznay Endre A Miniszter félrelépben játszott együtt Gesztesivel, most a Páratlan párosban veszi át a szerepét. Ő volt már ilyen helyzetben, Tahi Tóth Lászlótól vette át annak idején Halmos Aladár szerepét a Meseautóban. Harmath Imre is megrendülten nyilatkozott a lapnak: