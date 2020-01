Sylvester Stallone festményeiből nyílik kiállítás New Yorkban

A kétszeres Oscar-jelölt és Golden Globe-díjas színész, Sylvester Stallone festményeiből nyílik kiállítás Manhattan egyik legfontosabb művészeti negyedében, a SoHo-ban található Georges Bergès Gallery-ben idén tavasszal. A Retrospective, 50 Years of Art című összegző tárlat Stallone első New York-i önálló bemutatkozása lesz, számol be a Daily Mail.

A leginkább a Rocky- és Rambo-filmek sztárjaként ismert színész pályája kezdete óta festőművészettel is foglalkozik, a New-York-i tárlat pedig átfogó igénnyel mutatja majd be az évtizedek óta formálódó képzőművészeti munkásságát.

A kiállítást rendező galéria vezetője, Georges Bergès szerint Stallone korai figurális művei és absztrakt munkái rendkívül értékes alkotások. Az absztrakt művekről szólva Stallone Los Angeles-i műtermében való találkozásuk után Bergès elmondta, hogy a képek

nemcsak a színész személyéhez visznek közelebb, hanem ahhoz az egyetemes tapasztalathoz is, hogy mit jelent embernek lenni.

A galériavezető szerint a kiállítás nem titkolt célja, hogy megteremtse a festőművész Stallonénak azt a figyelmet, amelyet megérdemel, a tárlat egyszerre lesz hatalmas lépés a művész pályáján és revelatív a művészeti világban.

A cikk szerint Georges Bergès-t leginkább Stallone On Finding Rocky (Rocky megtalálásáról) című vászna érintette meg, az 1975-ben készült képet Stallone akkor készítette, amikor az azonos című mozifilmet írta és játszotta. A cikk beszámolója szerint Stallone először megfestette a karaktert, és csak azután készítette el a forgatókönyvet, ez pedig arról tanúskodik, hogy már jóval azelőtt vizuális művész volt, mint hogy színésszé vált volna.

A Sylvester Stallone festőművészi pályáját bemutató honlap, a stalloneart.com című oldal tanúsága szerint egyébként Stallone sokkal inkább festőnek gondolja magát, mint színésznek. Szerinte a festészet sokkal személyesebb, mint a filmezés, amelyben sokkal többet megengedhet magának a művész.

Az embernek van egy nyilvános és egy személyes arca, ugyanezt érzem a művészetemmel kapcsolatban is. Ez az érzések kollázsa, és amikor a vászonra tudja ezt az ember vinni, az csodálatos érzés.

A Retrospective, 50 Years of Art című tárlatot nemcsak New York-ban láthatja majd a közönség, a Daily Mail információi szerint Berlinben is bemutatják majd Stallone vizuális művészeti œuvre-jének legfontosabb darabjait. A több, mint 300 festményből álló életmű egyes művei egyébként 120 000 dollárba, átszámítva 36 millió forintba kerülnek.