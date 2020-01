Weinstein-ügy bírája: Ez a tárgyalás nem a #MeToo mozgalomról szóló népszavazás

Ahogy arról az Index is beszámolt, január 6-án megkezdődött a Harvey Weinstein szexuális zaklatási ügyében indított bírósági eljárás New Yorkban, amelynek első lépéseként elkezdték kiválasztani az esküdteket. Az elmúlt több, mint egy hétben naponta zajlottak a meghallgatások, és több, mint 600 potenciális esküdtet hallgattak meg, köztük kedden Gigi Hadid szupermodellt is.

Az első körös meghallgatások után a szóba jöhető esküdtek körét jelentősen szűkítették, mert számtalan jelölt úgy nyilatkozott, hogy nem tudna elfogulatlanul ítélkezni a Weinstein-ügyben. A második körbe bekerült lehetséges döntnökök csütörtöki meghallgatása jóval formálisabban zajlott, és

Hét esküdtet ki is választottak azegykori filmmogul bűnösségéről döntést hozó grémiumba, négy férfit és három nőt.

-írja a Hollywood Reporter.

A beszámoló szerint a kedden megjelent 120 lehetséges esküdtből a bíróság kérdéseire adott írásbeli válaszaik alapján 62-őt kizártak, Gigi Hadid sem került tovább a következő körbe.

Ez a tárgyalás nem a #MeToo mozgalomról szóló népszavazás, nem a nők jogairól szóló referendum.

- mondta James Burke, a Legfelsőbb Bíróság bírája, majd hozzátette, hogy n em kérdéses, hogy a nők jogai kiemelt fontossággal bírnak, de a kiválasztás során nem ez az elsődleges kérdés. A bíró azt mondta, a z esküdteknek a tények mérlegelése alapján kell majd meghozniuk a döntésüket, és bár lehetnek személyesen erős meggyőződéseik a nők jogaival vagy a szexuális zaklatással kapcsolatban, de az nem befolyásolhatja majd az ítéletüket.

A bíróságnak összesen 12 esküdtet és 7 pótesküdtet kell kiválasztania, mielőtt a tárgyalás kezdetét veszi a nyitóbeszédekkel jövő szerdán. A meghallgatások ma is folytatódnak. Bennfentesek a per indulásától kezdve azt jósolták, hogy a kiválasztási folyamat nem lesz könnyű, mert nehéz lesz olyan embereket találni, akik elfogulatlanok a témával kapcsolatban.

A Miramax stúdió alapítóját több mint 80 nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, de büntetőjogi eljárás csak két áldozat miatt indult. A 67 éves Harvey Weinstein a vádakkal kapcsolatban azt állította, hogy a szexuális közeledés és az aktusok közös megegyezésen alapultak. Volt, hogy azzal érvelt, hogy ő volt az úttörője annak, hogy nők is rendezhessenek filmet Hollywoodban, és fájlalta, hogy a zaklatási botrány miatt a munkásságáról teljesen elfeledkeztek.

