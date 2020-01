Schobert Norbert: A hiúság nagyon betalál

Nem is lennék hiteles, ha egy hét alatt változna a véleményem

– nyilatkozta az Index élő adásában Schobert Norbert, aki továbbra is kitart annak a videónak a mondanivalója mellett, amiben arról beszélt, hogyan mennek tönkre párkapcsolatok, mert a nők nem fogynak le a szülést követően, igaz, korábban elnézést kért a megfogalmazás miatt. De – hangzott el – ha más szavakat használ, annak nem lett volna ekkora visszhangja.

Az inspirációt egyébként az adta az óriási hullámokat vető videóhoz , hogy az ismeretségi körében öt olyan válás és szakítás is volt, ami testsúly-növekedéssel van összefüggésben, és hamarosan meg is szólaltatja majd az érintetteket, ahogyan azokat is, akik időközben jelezték neki, hogy beszélnének a témáról. A fitneszguru elismerte, hogy statisztikailag nehéz bizonyítani, hogy egy házasság a feleség kilóinak száma miatt ér véget, de a hűtlenség mint válóok véleménye szerint sokszor ilyesmire vezethető vissza, bár minden kapcsolatnak több rétege van, nemcsak a testi vonzalom.

Állítása szerint egyébként az ő értékrendjébe nem férne bele, hogy félrelépjen azért, mert már nem vonzódik a feleségéhez, de hát a világon sokan vannak, akik másként gondolkoznak. Schobert elmondta, ő még időben jelezné a partnerének, hogy jobban oda kellene figyelnie arra, hogy mit eszik, és közösen beszélnék meg, hogy azt a pizzát talán nem kellene megrendelni, és az édességről is érdemesebb lemondani. Megjegyezte azt is, hogy videójában nem azokról beszélt, akik már a várandósság előtt is "ducik voltak", és egyúttal definiálta is, hogy ő mit ért ezen kifejezés alatt.

Duci alatt azt értjük, kellemesen telt formákkal rendelkező férfi vagy nő.

- fejtette ki Schobert, aki arról is mesélt, hogyan változott meg minden gyerekkorában, amikor nevelőapja egyik páciense egy nagy adag édességet hozott neki Nyugatról. Előtte egy sovány kisfiú volt, aki még a szalámit is magában, kenyér nélkül ette, majd miután gyorsan elfogyasztotta a sok ajándékédességet cukorfüggő lett, ennek pedig ugye már mindenki számára ismert következményei lettek, vagyis ő is megtapasztalta milyen túlsúllyal élni.

Schobert szerint egyébként mondanivalójával nem adott felmentést a férfiaknak arra, hogy elhagyják a feleségüket, és azok a nők, akiktől emiatt költözik el a párjuk, még jól is járnak azzal, hogy megszabadultak egy ilyen "szar alaktól". Rákérdeztünk arra a több évvel ezelőtt készült videóra, amiben azzal büszkélkedett, hogy felesége pár nappal a szülés után már parfümtől illatosan, miniszoknyában, szőrtelen lábakkal, tűsarkú cipőben és frissen mosott hajjal készült elhagyni a kórházat, ellentétben a többi kismamával, de Schobert Norbert kijelentette, ő soha nem személyeskedett, senkire nem mondta azt, hogy ronda, csak a tapasztalatai alapján egy általánosságot fogalmazott meg, és arra akarta felhívni a figyelmet- most idézzük -, hogy a

A szülés, a terhesség az nem egy dráma.

A fent említett két videóval, és úgy alapvetően a munkásságával saját bevallása szerint az a legfőbb célja, hogy "növelje az emberek egészségtudatát", hogy ráébressze őket, milyen problémákkal jár a túlsúly, és hát erre nagy szükség is van, hiszen Magyarországon nagyon magas az elhízott emberek száma, Európában sajnos elég előkelő helyen szerepelünk. A statisztikáról némi vita is kibontakozott a stúdióban, amit Schobert végül azzal ütött el, hogy

az lenne az igazi, ha GDP-ben állnánk olyan jól mint elhízásban.

És hogy miért nem próbálta máshogy, esetleg kevésbé sértő módon megfogalmazni a szándékát? Nos, szerinte a hiúság, a szexualitás megelőzi az egészségtudatot, így ezen keresztül próbálta megszólítani az embereket, mert

A hiúság nagyon betalál

És ő hisz abban, hogy a haragot majd "józan gondolatok" követik.

Tudom, hogy olyan fegyverhez nyúltam, amihez életmódguruk, fitneszedzők még nem nyúltak.

A fat shaming szót egyébként ő nem szívesen használja, szerinte a "fat wakeup" megfelelő kifejezés, mert célja nem az elhízott emberek megszégyenítése, hanem a ráébresztés arra, hogy éljenek és táplálkozzanak egészségesebben, mozogjanak többet.

A kövér embereket szeretem, a kövérséget nem

– foglalta össze filozófiáját.

Schobert hangsúlyozta, a botrány neki nem a siker mércéje, és nincs most olyan termék vagy könyv, amit reklámozni szeretett volna. Megemlítette azt is, hogy a videóban elhangzott gondolatok a magánvéleményét tükrözik, és az nem köthető össze a márkájával meg a cégeivel. És nincs kommunikációs tanácsadója sem, ezt a feladatot ő látja el, és az óriási port kavaró élőzés előtt a feleségével sem beszélte meg mit fog mondani. Rubint Réka egyébként elsőre azt mondta, hogy "igazi hülye", de hozzátette, látja, hogy férje jót akar, és azt mondta, vigye végig, amit elkezdett.

Demokráciában élünk, mindenkinek lehet véleménye

– nyilatkozta Schobert, aki nem akar megfelelni azoknak, akik nem értenek vele egyet.

Az interjú során felmerült az is, hogy korábban voltak olyan kijelentései, amelyek miatt a tudomány képviselői közül páran felhúzták a szemöldöküket, például amikor arról posztolt, hogy a cukor hasonló függőséget okoz mint a kokain, vagy amikor megosztott egy cikket, ami a citrom (és a szódabikarbóna) állítólagos rákellenes hatásáról szólt. Schobert erre azt mondja, ő teljes mértékben a korszerű, nyugati orvoslásban hisz, és minden reggelét azzal kezdi, hogy elolvassa mik a legfrissebb kutatások az elhízás témakörében. Azt állította, a cikkek megosztásával mindössze az volt a célja, hogy vitát indítson el a követői körében, de egyébként áltudományos humbugnak tartja többek között az ősi, kínai gyógyászatot, a természetgyógyászatot és a homeopátiát, abban pedig egészen biztos, hogy a C-vitamin nem gyógyítja a rákot.

