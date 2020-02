Vidnyánszky szerint Soros rendelhette meg a színházi tüntetést

Soroshoz fordulni óriási hiba, mert azt hiszem, nem tévedek, ha azt gondolom: Soros úgy ad pénzt, hogy azért kér valamit cserébe. Például azt, hogy tüntetést szervezzenek

- nyilatkozta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, a kormánybarát Magyar Teátrumi Társaság alapító-vezetője a Népszavának adott interjújában arra a támogatásra utalva, amelyet a Soros Alapítvány adott az állam által nem támogatott, a túlélésért küzdő színházi társulatok és más nehéz helyzetben lévő kulturális szervezetnek. Vidnyánszky szerint Soros "a támogatottakat saját politikai játszmájának a szereplőivé tette", és az így kiosztott pénzek mértékével csökkenteni kellene "az érintett intézmények állami támogatását, és azt a pénzt adjuk oda másoknak".

Vidnyánszky Attila néhány nappal korábban a Pesti Hírlapnak azt mondta, "a színházak 90 százaléka szerint" nem volt helyes a tüntetés, "mert ahol politikusok lépnek fel, az nem szakmai tüntetés". Most is hasonlóan nyilatkozott, közölve, a tüntetés "katasztrófa volt":

A Magyar Színházi Társaságon és a Magyar Teátrumi Társaságon kívül létrejött egy kör, amelyet a Katona József Színház, az Örkény, a Radnóti és egy sor független társulat alkot, amelyek nem tagjai a két nagy szakmai szervezet egyikének sem. Ez a kör tüntetett – azt a látszatot keltve, mintha az egész szakmát képviselnék. Ők azok, akik – például ezzel a tüntetéssel – a párbeszéd lehetőségét is akadályozzák, és politikai síkra terelnek minden szakmai kérdést." A Katona és az Örkény "köreit" később is említi: Vidnyánszky szerint e két színház köré csoportosul a Színművészeti Egyetem működtetése. Az intézmény vezetése állítása szerint ugyanakkor nem érdekelné.

Vidnyánszky arra a kérdésre, helyes-e "zaklatószínházakról" beszélnie a kormánynak a Gothár Péter Katona József Színház-beli zaklatási botránya után, azt mondta: "Voltak mondatok, amelyeknek nem kellett volna elhangozniuk. De ha nem szól bele a politika, eltusolják az ügyet." Ez ugyanakkor tényszerűen nem igaz, mivel a Gothár-ügy eleve azzal a közleménnyel került napvilágra, amelyben a színház már az érintett rendező szerződésének megszüntetését jelentette be, a kormány csak ennél később használta fel az ügyet a politikai szándékai érdekében.

A Népszava kérdezte az igazgatót az NKA átalakításáról is, miután a kultúrtörvény első vázlata szerint a Nemzeti Kulturális Alapot kiüresítették volna, de a végül elfogadott törvényből ez kimaradt. (Az NKA átalakításának tervét Demeter Szilárd elismerte, noha Fekete Péter államtitkár korábban azt állította, fel se merült ilyesmi.) Vidnyánszky is elismerte:

Az NKA kapcsán mindenki tudja, hogy szükség van változtatásra, és évek óta folynak is szakmai viták erről.

Hozzátette: "A színházi törvény legfontosabb eleme, hogy rendbe lehet tenni a finanszírozás torzulásait", majd megismételte a kormány álláspontját: "A főváros meghatározhatja a maga prioritásait, eldöntheti, hány színházat akar, de akkor azok működéséhez a forrást is biztosítsa. Amelynek a finanszírozásában viszont nem vállal részt, ott ne tartson igényt a vezetői kinevezésekre."

A lap arról is kérdezte a Nemzeti Igazgatóját, mi a véleménye arról, hogy bár évek óta támadta a taót, a megszűnése után a Nemzeti hatalmas összegekhez jutott a tao-pótló összegekből. "A hatalmasra dagadó tao-t az állam el is vonhatta volna, de nem tette. Plusztámogatásként juttatta vissza a rendszerbe, erről pedig butaság lett volna lemondanunk" - mondta.

Vidnyánszky a napokban a Mandinernek is interjút adott, amelyből a Magyar Nemzet ma közölt egy részletet. Ebben is beszél a kultúrtao pótlására kiutalt összegekről. Erről korábban megírtuk: noha a kormány maga határozta meg, hogy csak előadó-művészeti szervezetek kaphatnak a kultúrtaót helyettesítő támogatásból, a nyilvános döntések alapján sokszor pályázati azonosító nélkül kaptak tízmilliókat vagy akár milliárdokat fideszes politikusokhoz köthető cégek, önkormányzatok, tűzoltó-egyletek, majdnem kétmilliárd jutott az Egységes Magyar Izraelita Hitközségnek, jutott pénz Mészáros Lőrinc üzlettársaihoz vagy lottozót üzemeltető, sportszereket árusító és követelésbehajtással foglalkozó cégeknek is.

Vidnyánszky mindezt így foglalta össze: