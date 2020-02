Végre sikerült eltalálni az év legjobb filmjeit

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Kultrovat Podcast létezése már teljesen összefonódik az Oscar-díjjal, a 2016-os első adást is az akkori jelöltekről készítettük, ezt pedig évente megismételtük (2017, 2018, 2019). Nincs ez másképpen 2020-ban is, amikor megint leültünk hárman, hogy kivesézzük a jelölteket, az esélyeket, a potenciális nyerteseket és a lehetséges veszteseket.



2019 volt az az év, amikor két veterán rendező élete egyik legjobb munkáját tette le az asztalra, amikor Dél-Korea beküzdötte magát a legjobb filmek versenyébe, amikor visszatért Joe Pesci és Renée Zellweger, és amikor az Akadémia tagjai a vérfrissítés, megnövelt létszám és elkötelezettség ellenére sem voltak képesek különösebben progresszívek lenni. Ennek ellenére azt mondjuk, hogy az előző évekkel ellentétben az Oscaron tényleg sikerült megtalálni az év legjobb filmjeit. Habár abban nem teljesen értettünkk egyet, hogy egész pontosan melyikek is azok.



A podcastban a főbb kategóriákat vesézzük ki, méghozzá eléggé spoileresen, szóval ha valaki nem szeretné megtudni mondjuk Az ír, a Volt egyszer egy… Hollywood, vagy a Kisasszonyok befejezéseit, akkor ne kattintson. Aki viszont már látta ezeket a filmeket, tegye bátran.



Itt vannak a kategóriák, félkövérrel jelöltük azokat, akik szerintünk nyerni fognak, de nem feltétlenül azért, mert tényleg azok is a legjobbak. Az érveinket fentebb tudjátok meghallgatni.

LEGJOBB FILM

Az aszfalt királyai (kritika)

Az ír (kritika)

Jojo Nyuszi (kritika)

Joker (kritika)

Kisasszonyok (kritika)

Házassági történet (kritika)

1917 (kritika)

Volt egyszer egy... Hollywood (kritika)

Élősködők (kritika)

LEGJOBB FÉRFI SZÍNÉSZ

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség, kritika)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy... Hollywood)

Adam Driver (Házassági történet)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa, kritika)

LEGJOBB NŐI SZÍNÉSZ

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány, kritika)

Renée Zellweger (Judy, kritika)

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Brad Pitt (Volt egyszer egy... Hollywood)

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

Kathy Bates (Richard Jewell, kritika)

Laura Dern (Házassági történet)

Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi)

Florence Pugh (Kisasszonyok)

Margot Robbie (Botrány)

LEGJOBB RENDEZÉS

Martin Scorsese (Az ír)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)

Bong Joon Ho (Élősködők)

LEGJOBB ADAPTÁLT FORGATÓKÖNYV

Steven Zaillian (Az ír)

Taika Waititi (Jojo Nyuszi)

Todd Phillips & Scott Silver (Joker)

Greta Gerwig (Kisasszonyok)

Anthony McCarten (A két pápa)

LEGJOBB EREDETI FORGATÓKÖNYV

Rian Johnson (Tőrbe ejtve)

Noah Baumbach (Házassági történet)

Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)