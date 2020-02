Rétvári: Sosem mondtam, hogy a Netflixhez fordulok a meleg jézusos film miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Netflix története során először közölte, mely országokban kérték őket műsorok törlésére, de 2021-től minden évben kiadnak majd egy közleményt arról, mely kormányok akarták abban az évben cenzúrázni a kínálatukat. A mostani közléssel egyúttal véletlenül leleplezték Rétvári Bence KDNP-s politikust: mivel Magyarországról még sosem érkezett az online videószolgáltatóhoz hivatalos kérés műsor eltávolítására, kiderült, hogy Rétvári valójában csak a magyar közvélemény előtt kampányolt a Jézust melegként bemutató Krisztus első megkísértése című film törléséért, sőt a Netflix azonnali bocsánatkéréséért, de valójában nem tett lépéseket az ügy érdekében - szúrta ki a Netflix jelentését látva a 444.

A Netflix közleményéből kiderül: a szolgáltató 23 éves története során összesen kilenc filmet távolított el a kínálatából. 2019-ben a Patriot Act című műsor Szaúd-Arábia című részét törölték, miután a szaúdi kormány azt állította, az megsérti a kiberbűnözés-ellenes törvényeiket. A műsor törlését több sajtószabadsággal foglalkozó szervezet kritizálta, mondván, nem veszi figyelembe a művészi szabadságot.

Szintén 2019-ben a Netflix törölte Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése című filmjét a szingapúri kínálatból, mivel a film be van tiltva az országban. Szintén Szingapúrban töröltek egy Az utolsó másnaposság című műsort, de a szingapúri infokommunikációs hatóság szerette volna, ha a Netflix törli a Betépve főzünk, A 420 legendája és a Disjointed című, drogfogyasztással összefüggésbe hozható műsorokat is.

2017-ben Vietnámból érkezett kérés a Netflixhez, hogy töröljék az országban az Acéllövedék című filmet.

Meglepő, de Nyugat-Európából is érkezett hasonló kérés a szolgáltatóhoz: 2017-ben a német ifjúságvédelmi hatóság Az élőhalottak éjszakája című film törlését kérte a német műsorból.

2015-ben Új Zéland kérte a szolgáltatót A híd című sorozat törlésére, miután az országban "támadhatónak" minősítették.

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke januárban keltett feltűnést azzal, hogy azonnali bocsánatkérésre és a Jézus első megkísértése című film törlésére szólította fel a Netflixet. Legalábbis a választók így érthették a szavait. Most kiderült, hogy hivatalos bejelentést ugyanakkor nem tett a Netflixnél.

Bár azt is mondhatnánk, csak az derült ki, hogy a Netflix számára nem értelmezhető fogalom a tolerancia, és nem számít emberek milliói vallási meggyőződésének durva megsértése. Hiszen Rétvári hivatalos kérelem megfogalmazása helyett így szólalt fel januárban:

Ha Netflixnek értelmezhető fogalom a tolerancia, ha számít emberek milliói vallási meggyőződésének durva megsértése, akkor azonnal törölje a magyar műsorkínálatából keresztényeket sértő botrányfilmet!

Úgy tűnik, szavai nem találtak meghallgatásra.

FRISSÍTÉS: A 444 cikkének megjelenése után Rétvári a Facebookon közölte, mindez csak "egy gyenge hétvégi próbálkozás egy keresztény politikus hiteltelenítésére", hiszen ő sosem mondta, hogy a hangos méltatlankodáson kívül bármi valódi lépést is tenne, és rágalom róla ilyet állítani. Mint írja, ő csak aláírt egy petíciót, és "felszólította a Netflixet a petíció figyelembe vételére", mármint ezek szerint magyarul, a saját felületein.

Ma a 444 egy úgynevezett „leleplező” írásban igyekezett beszámolni arról, hogy a fenti közleményem nincs a Netflix hivatalos kormányzati megkereséseinek listájában. Nyilván azért nincs, mert nem is kell benne szerepelnie. A közleményt a KDNP adta ki, én mint a KDNP alelnöke jegyzem. A petíciót is én írtam alá személyesen. Ezt állítottam korábban, nem többet, nem mást, és ez így is van

– írja a politikus mindent egyszer és mindenkorra tisztázó posztjában, felszólítva a 444 újságíróját a bocsánatkérésre.

" A 444 cikkét persze gondolkodás nélkül átvette az összes balliberális felület, közölve ugyanazt az álhírt, amit Szily megírt. Így működik az igazi, hamisítatlan, balliberális álhírgyártás: hiteltelenítés bármi áron, akár hazugságokkal is. A módszer a régi: vádolj meg valakit alaptalanul, aztán magyarázkodjon majd ő! Innen is üzenem, a lejáratási-hiteltelenítési kísérlet nem jött be, nem fogok felhagyni azzal, hogy kiálljak a kereszténygyalázások ellen, még akkor se, ha utána ilyen akciókkal próbálkoznak! A keresztények emberi méltóságának, vallásszabadságának, hitbéli meggyőződésének megsértése továbbra sem tűr szótlanságot!" – zárul a dörgedelmes hangú szózat.

Rétvári még szombat este is posztolt a Facebookra a témában, mégpedig nem is akármit: kikérte az adatokat a CitizenGo-tól, amin látszik, hogy február hetedikén délután ötkor aláírta a petíciót.

A 444-es Szily László és ballib álhírgyáros társai ma ismét szép öngólt rúgtak. Ha hallgattak volna, bölcsek maradtak... Posted by Rétvári Bence on Saturday, 8 February 2020

(Borítókép: Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a málenkij robotra elhurcolt áldozatok tiszteletére tartott megemlékezésen, a nagymarosi római katolikus templomban, 2019. január 13-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás)