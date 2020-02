Egyiptomi fáraósír és Cézanne is lesz idén a Szépművészeti Múzeumban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Erős évnek néz elébe a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, ma jelentették be, hogy milyen tárlatokkal várják idén a látogatókat a városligeti és a várbeli kiállítóhelyeken. A Szépművészeti Múzeumban többek között egy II. Amenhotep fáraó sírjának felfedezését bemutató kiállítást, valamint egy minden bizonnyal nagy szakmai visszhangot keltő Cézanne-tárlatot rendeznek majd. A Magyar Nemzeti Galéria idei tárlatai közül kiemelkedőnek ígérkezik az idén száz éve meghalt Szinyei Merse Pál életművét bemutató kiállítás, annál is inkább, mivel mintegy három évtizede nem láthattuk Szinyei műveit átfogó tárlaton.

Nyomozás a fáraósír után

A II. Amenhotep ókori egyiptomi uralkodó korát és sírjának felfedezését bemutató tárlat április 17-én nyílik majd a Szépművészetiben. Szenzációnak ígérkezik, hogy a fáraó Királyok völgyében megtalált sírkamrájának méretarányos rekonstrukcióját is láthatjuk majd. A sírkamra falait borító színpompás jelenetek a napisten és a túlvilágon újjászülető meghalt uralkodó utazását ábrázolják. Nemcsak a síremlékkel, a sírkamra feltárásának eredeti ásatási dokumentációjával is megismerkedhetünk, ennek segítségével pedig átélhetjük a nagy régészeti felfedezés izgalmát.

Az időszaki kiállítás első változatát egyébként 2017-ben mutatták be a milánói MUDEC-ben a Milánói Egyetem Egyiptológiai Tanszékének szakmai irányítása alatt. A budapesti kiállítás bár kapcsolódik az eredeti koncepcióhoz, annyiban mindenképpen újszerű lesz, hogy 140 eddig még nem látott műtárggyal mutatja majd be a fáraó korát és sírjának leleteit.

Árkádiától az absztrakcióig

Az emlékezetes 2012-2013-es tárlat után ismét nagyon izgalmas Cézanne-kiállítással jelentkezik majd a Szépművészeti Múzeum. Az október végén nyíló tárlat újszerű fénytörésben vizsgálja a művész életművét. Cézanne kubizmusra gyakorolt hatása széles körben ismert, Geskó Judit kurátor azonban most az alkotó absztrakcióra gyakorolt hatását helyezi a fókuszba.

Cézanne munkái mellett a De Stijl mestereinek alkotásai, vagyis Piet Mondrian, Theo van Doesburg és magyar Huszár Vilmos munkái, az orosz avantgárd művészeinek, Kazimir Malevicsnek, Rodcsenkónak, Pevsnernek és Laironovnak az alkotásai és a Bauhausban is dolgozó művészek, Paul Klee, Moholy-Nagy László és Bortnyik Sándor munkái is szerepelnek majd a kiállításon. A több mint száz festményt, szobrot, rajzot, sokszorosított grafikát – közöttük mintegy 50 Cézanne-művet – bemutató tárlat a múzeum saját anyaga mellett a világ mintegy negyven jelentős múzeumából kölcsönöz műveket. A többi között a Musée d'Orsay, a Musée de l'Orangerie, az amszterdami Stedelijk Múzeum, a londoni National Gallery, a zürichi és a bázeli Kunsthaus, a madridi Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a New York-i Metropolitan Múzeum és a MoMA valamint a bécsi Albertina is ad kölcsön műveket a kiállításra.

Vágyott szépség

Közönségsikert remélnek a Nemzeti Galéria Vágyott szépség című kiállításától, amely a szecesszió előfutárainak tekinthető angol preraffaeliták remekműveit mutatja be. A 19. század ipari társadalma ellenében a középkori szellemi és tárgyi kultúra fejlesztésére koncentráló, misztikus, szimbólumokkal dolgozó, erősen stilizáló művészetet létrehozó művészcsoport alkotásait első ízben láthatja majd a magyar közönség. A londoni Tate Britain gyűjteményével együttműködésben létrejövő tárlatra igazi főművek érkeznek majd: Dante Gabriel Rosetti Angyali üdvözlete, John Everett Millais Szabadon bocsátó parancsa és Waterhouse Shalott asszonya című alkotása.

Az angol anyag bemutatásával párhuzamosan a preraffaelita mozgalom magyar művészetre gyakorolt hatásával is megismerkedhetünk, hiszen a Tate Britain válogatását egy magyar anyag is kíséri majd, a többi között Gulácsy Lajos, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai alkotásai láthatók majd a Nemzeti Galéria 20. századi állandó kiállításának egy kifejezetten erre a célra kialakított terében.

Szinyei újratöltve

A magyar művészettörténet egyik legikonikusabb alkotója, Szinyei Merse Pál születésének 175., halálának 100. évfordulóján az életművével kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket bemutató tárlattal tiszteleg a művész előtt a Nemzeti Galéria. A cél az, hogy a magyar festőt a müncheni művészbarátai körében, vagy a korabeli magyar művészéletben elhelyezve tudjunk újabb képet alkotni pályájáról és művészetének értékeiről.

Szinyei munkái mellett a tárlat azt is feldolgozza majd, hogy a már életében legendás magasságokba emelt festő kultusza miként alakult ki és hogyan formálódott napjainkig, vagyis saját rajongásunk gyökereire is rácsodálkozhatunk majd a tárlaton.

A középkoritól a kortársig

Az általunk kiemelt tárlatok mellett egyéb fontos kiállításokkal is találkozhatunk majd az év során a Szépművészetiben és a Galériában. A Régi Képtár Európai Művészet 1250-1600 című állandó kiállításának folytatásaként ősszel nyílik majd meg a Szépművészeti új állandó tárlata a múzeum városligeti szárnyában, miután befejeződnek az ott zajló rekonstrukciós munkák. Az első emeleten a 17. századi barokk, a második emeleti teremsorban a rokokó, klasszicista és realista stílusáramlatokat felvonultató 18. századi művészet kap majd helyet.

A Galériában 2021-ben megújul majd az 1945 utáni művészetet bemutató tárlat is. Az időszakot jelenleg is bemutató tárlatrész, a Lépésváltás című kiállítás a megnyitásakor sok vitát generált, izgalmas lesz látni, hogy a régi-új kurátor hogyan gondolja majd újra az anyagot. Mielőtt azonban az új állandó kiállítást megismerhetnénk, egy másik tárlat jön, az Új szerzemények: a Jelenkori Gyűjtemény új művei, 2005–2020 című kiállítás megelőzi az állandó tárlat újrarendezését. A múzeum célul tűzte ki ugyanis az 1945 utáni művészet bemutatása során felmerült hiányok pótlását olyan művek megszerzésével, amelyeket születésük korában nem volt mód megvásárolni, de cél volt az is, hogy az utóbbi évtizedek művészetének jelentősebb darabjait kiemeljék. Ennek a munkának az eredményeit láthatjuk idén decembertől.

Fotó: Szépművészeti Múzeum Sean Scully: Adoration, 1982

Legutóbb talán a Georg Baselitz-kiállítás mutatta be olyan kortárs szupersztár átfogó életmű-tárlatát a Nemzeti Galériában, mint akinek a művei idén érkeznek Budapestre. A kortárs absztrakt művészet egyik legnagyobb élő művésze, Sean Scully művei lesznek láthatók ugyanis Magyarországon, sőt, az egész térségben először, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria a kelet-közép-európai régióban először mutatja be retrospektív igénnyel Sean Scully életművét.

A kiállítás az életmű összes meghatározó periódusát áttekinti majd, és azt vizsgálja, hogy Scully miképpen értelmezi újra az absztrakció hagyományait és tágítja ki annak fogalmát: művészetének perspektívájából szemlélve a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében megtalálható klasszikus alkotásokra is másképp tekinthetünk.