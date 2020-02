Falra csúzlizott virágokkal lepte meg Bansky Bristolt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Még csütörtökön jelent meg egy jellegtelen, szürke bristoli tűzfalon egy street art alkotás, amelyen egy csúzlizó kislány éppen piros virágszirmokat lő ki egy ház falára, amik aztán szépen szétplaccsannak és lecsorognak a falon.

A Barton Hill nevű negyedben található ház tulajdonosának lánya, Kelly Woodruff azt mondta, hogy mivel Valentin-nap van, különösen örülnek az alkotásnak, amit igyekeznek jó állapotban megőrizni, a bristoli városi tanács javaslatára már fel is vették a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, írja BBC. Erre azért is szükség van, mert azokat a virágszirmokat, amelyeket a művész egy alacsonyabb utcanévtáblán hagyott, illegális műgyűjtők már el is lopták, de az időjárástól is óvni kell a képet.

Nagyon sok ember jön ide, örülnek a képnek, és fotókat készítenek. Sok vita folyt arról, hogy a képet vajon tényleg Bansky csinálta-e vagy sem, akikkel én beszéltem, mind száz százalékig biztosra vették, hogy ő készítette. Az emberek Valentin-napi Banksy-nek nevezték el a graffitit

– mondta Woodruff.

Időközben Bansky is feltöltötte a képet a saját Instagram oldalára, ezzel megerősítette, hogy tényleg ő fújta fel a falra a kislány képét és preparálta ki virágszirmokkal az addig elég szomorúan árválkodó tűzfalat.

Bansky műveit most Magyarországon is lehet látni, a The Art of Bansky című tárlatot április 30-ig lehet megnézni a budapesti Tesla Loftban. A kiállításról szóló kritikánk itt olvasható.