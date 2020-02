Meghalt A félszemű írója

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Elhunyt Charles Portis amerikai regényíró. A 86 éves író legismertebb műve A félszemű (True Grit) volt, amit Hollywoodban kétszer is megfilmesítettek: először 1969-ben, John Wayne címszereplésével, majd 2010-ben, amikor is a Coen-testvérek forgattak belőle tíz Oscarra jelölt filmet Jeff Bridges főszereplésével. A filmben Josh Brolin és Matt Damon is szerepelt, és ez volt az az alkotás, ami beindította Hailee Stenfield karrierjét.

Portis a koreai háborúban a tengerészgyalogságnál szolgált, ahonnan őrmesteri rangban szerelt le. Elhagyta szülőállamát, és a Herald Tribune újságírójaként kezdte meg írói pályafutását New Yorkban, majd Londonba költözött, ahol egészen 1964-ig vezette a lap kihelyezett irodáját. Az újságírástól megcsömörlött és hazaköltözött az Egyesült Államokba, pontosabban Arkansasba, és westernregények írásával kezdett el foglalkozni. Első könyve, a Norwood egy texasi férfiről szólt, aki New Yorkba akar költözni, de útközben beleszeret egy nőbe, megismeri a világ második legalacsonyabb kisnövésű showmanjét és Joannt, a Csudálatos Tojót.

Későbbi művei között igazi amerikai klasszikusokat is találni, de a legjobb mind közül az apja halálát megbosszulni igyekvő 14 éves lány és a félszemű, alkoholista seriff kalandjairól szóló Félszemű, ami először 1968-ban, szerializált formában jelent meg a The Saturday Evening Postban. Halálhírét öccse jelentette be a sajtónak, ahogy azt is, hogy az író élete utolsó éveiben Alzheimer-kórban szenvedett, és folyamatos ápolás alatt volt.