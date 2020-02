Trump: Nagy győzelem a nőknek Weinstein elítélése

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Miután hétfőn az esküdtek egyrendbeli erőszakos szexuális bűncselekmény és egyrendbeli nemi erőszak elkövetése miatt bűnösnek találta Harvey Weinsteint, másnap Donald Trump nyilvánosan is kifejtette véleményét a bukott hollywoodi producer elítéléséről.

"Úgy gondolom, hogy a nők szempontjából ez egy nagy dolog. Nagy győzelem volt, és nagyon-nagyon erős üzenetet küld" – jelentette ki az indiai látogatáson tartózkodó amerikai elnök kedden Újdelhiben.

"Én nem vagyok Harvey Weinstein rajongója. Akik kedvelték őt, azok a demokraták. Michelle Obama imádta őt, Hillary Clinton imádta őt, (Weinstein) sok pénzt adott a demokratáknak" – idézi az MTI az elnök keddi nyilatkozatát. Elnökké választása előtt egyébként Trumpot is több nő vádolta szexuális zaklatással.

Hillary Clinton volt külügyminiszter és elnökjelölt is üdvözölte a Weinstein ügyében hozott ítéletet. A berlini filmfesztiválon részt vevő politikus szerint "ideje volt, hogy Harvey Weinstein elszámoljon tetteivel" és "az esküdtszék ítélete ebből a szempontból önmagáért beszél". Clinton egy róla szóló négyrészes dokumentumfilm bemutatójára érkezett Berlinbe.

Clinton elismerte, hogy a producer támogatta a demokrata párti elnökjelöltek kampányát, de szerinte Weinstein elítélése "nem ok arra, hogy bárkit is megakadályozzanak a politikai kampányok finanszírozásában, viszont ok arra, hogy véget vessenek az olyan magatartásnak, amely őt börtönbe juttatta".

Az esküdtszék egykori munkatársa, Mimi Haleyi elleni szexuális támadásban és Jessica Mann színésznőjelölt 2013-ban történt megerőszakolásában nyilvánította bűnösnek a 67 éves Weinsteint, akit a legsúlyosabb vádpont, a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádja alól felmentett.

New York állam törvényei szerint Hollywood egykori nagyhatalmú producerére akár 25 év börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság. Ha bűnösnek találták volna a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádjában, akár életfogytiglanit is kaphatott volna. A bíróság március 11-én hirdeti ki, hogy milyen büntetést szab ki a vádlottra.

"Ártatlan vagyok! Ártatlan vagyok! Hogyan történhet meg ilyesmi Amerikában?" – mondta egyik ügyvédje szerint Weinstein, amikor hétfőn elvezették a bírósági tárgyalóteremből. Mivel a tárgyalás után a producer mellkasi fájdalomra panaszkodott, ezért a Rikers Island-i börtön helyett manhattani Bellevue Kórházba szállították, ahol az elítéltek orvosi ellátása is zajlik.