Harvey Weinstein ügyvédje védence életéért aggódik

Donna Rotunno, a nemi erőszak és kényszerített szexuális aktus (rém nehéz magyarítani, sexual assault) miatt elítélt Harvey Weinstein ügyvédje a Daily Mailnek adott exkluzív interjúban azt mondta, hogy komolyan aggódik ügyfele egészségéért, és határozottan cáfolta, hogy a járókeret valamiféle színpadi kellék lett volna, és csak a szimpátia felébresztése miatt használta a producer. Ügyfele 67 éves, két kiskorú gyermeke van, akikkel szoros kapcsolatban van, és már a neki kinéző, meglehetősen hosszú büntetés (29 év a maximum, amit kaphat) is rendkívül elkeserítő a gyerekek szempontjából.

Az ügyvéd elsősorban azért dühös, mert Weinsteint az ítélethozatalig sem engedik már haza, és a híres-hírhedt Rikers Island börtön nemi erőszaktevőknek fenntartott részlegén fogják fogva tartani – amint kiengedik a kórházból, ahová a tárgyalóteremből vitték magas vérnyomása és szívritmuszavara miatti rosszullétét követően. Rotunno első számú kifogása a járókeret elvétele, amit a börtönbe nem vihet be magával, mert fegyverként lehet használni. Weinstein állapotát elnézve a járókeretet fegyverként legfeljebb valaki más használhatná, mondjuk akár ellene. A járókeret helyett kerekesszék jut majd Weinsteinnek, ami Rotunno szerint pont annyira megalázó, mint a védence meztelen testéről készült képek bemutatása volt a tárgyalás során. (A vád szerint azért volt erre szükség, mert az egyik áldozat, Jessica Mann szerint Weinstein nemi szerve deformált, szinte hiányzik, teste heges. A fotók Mann szavahihetőségét igazolták az esküdtek számára.)

Az interjúban többször előkerülnek a gyerekek is. Az ügyvédnő szerint Weinstein három nagykorú lánya (18, 22 és 25 évesek) minden kapcsolatot megszakított apjukkal, de van még egy kilencéves lánya és egy hatéves fia, akik a jelenlegi helyzetben komoly érzelmi károkat szenvedhetnek, és fontos lenne, ha apjuk nem emberi roncsként beszélhetne velük a fejlett világ egyik legdurvább büntetés-végrehajtási intézményében, beszélőn.

Igaz, elvált a feleségétől, és a gyerekek nála vannak, de a szomszéd házban laknak, és mindennap találkoztak eddig.

A Miramax stúdió alapítóját több mint 80 nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, ugyan többükkel 2019 decemberében megegyezett, de ezzel csak a polgári peres eljárás szűnt meg, a büntetőpert nem sikerült kivédeni.

A rengeteg vád ellenére büntetőjogi eljárás csak néhány áldozat miatt indult. A New York-i perben Weinsteint egy rendbeli nemi erőszak (2013-as eset, egy akkor még karrierje elején álló színésznő, Jessica Mann vádja) és egy rendbeli orális szexre való kényszerítés (ennek Mimi Haleyi 2006-ban esett áldozatául) mellett három további vádpontot emeltek ellene. Ez az esküdteknek is nagy fejtörést okozott, a vitájuk négy napja leginkább azzal telt el, hogy értelmezni próbálták, egészen pontosan mivel is vádolják az egykori filmmogult.

A Rikers

Ha állatként bánsz az emberekkel, mit gondolsz, hogy fognak viselkedni? Állatként.

A felhőkarcolókkal szinte szemben, Manhattan szomszédságában, délről nézve a La Guardia reptér mellett fekszik a csendesnek tűnő Rikers Island. De rögtön más színezetet kap a környék, ha azt mondjuk, hogy a Fájdalom hídján keresztül lehet csak eljutni ide, a Gladiátorképző, Sütő vagy Kínzás szigete néven ismert megabörtönbe. A Rikers egy száz éve álló, különösen rossz hírű, tízbörtönös komplexum, ami papíron 17 ezer rabot fogadhat, de még az 1990-es években is előfordult, hogy több mint húszezren voltak bezsúfolva a régi börtönökbe.

Ebből a szempontból most jobb a helyzet, 7-8 ezer embert tartanak a jellemzően öreg, kicsi, nyirkos és az elmondások alapján különösen kevés természetes fénnyel ellátott épületekben. Már önmagában ennek alapján is elég kellemetlen hely lehet, de ami igazán elviselhetetlenné teszi, az az emberöltők alatt kialakult erőszak kultúrája. Döntően fiatalkorúak kerülnek ide, azok, akik előzetesben várják az ítéletet vagy akiket rövidebb börtönre ítéltek. Általában a bent lévők nagy részét, de akár a többségüket sem erőszakos bűnökkel vádolják, de ők is összekeverednek tényleg veszélyes bűnözőkkel.

Ez eleve nem egy stabil társaság, ráadásul a börtönőrök évtizedeken át tökéletesítették az erőszak, a kínzás, a falazás és a seftelés olyan elegyét, ami az USA-ban is kirívónak számít. Egy volt börtönőr szerint volt olyan munkatársa, aki egyszerre négy kiló kokaint akart becsempészni a raboknak. Néhány őr egyfajta Harcosok Klubját szervezett a rabokból, ahol szétverették és terrorizáltatták egymást a rabokkal apró előnyökért. Egyebek mellett külön szabály volt, hogy főleg csak az áldozatok törzsét bántsák, hogy kevésbé legyenek látványosak a nyomok.

Amikor az egyik elítélt orvoshoz akart menni, emiatt összeveszett egy börtönőrrel, mire egy őrtársa a földre szorította, a másik őr pedig addig rúgta teljes erőből a fejét, hogy a férfi perceken belül belehalt a sérüléseibe. Nagyon sokat használták a magánzárkát büntetésképp, de egy mentálisan sérült, veterán, hajléktalan elítéltet egyenesen megfőztek, amikor hét napra lecsukták egy legalább 38 fokos zárkába. A Rikersben kevésen múlik az emberélet, de akár a súlyos mentális károsodás is. A börtön ráadásul egy hatalmas, zárt betonkocka, lényegéből fakadóan kevéssé transzparens szervezet, ami miatt a visszaéléseknek sokkal inkább kitett az intézmény.

New York állam törvényei szerint Weinstein akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatott volna, ha visszaesőként rábizonyítják a nemi erőszakot. Ehhez Annabella Sciorra és Rosie Perez színésznők vallomásai jelentették volna az alapot, mely ügyeket magukban nem lehetett tárgyalni, hiszen túl régen történtek. Az ítélet, elemezte a történteket a The New York Times, azt jelenti, hogy az esküdtek nem hittek egyik színésznőnek sem. A maximális büntetés, amit a producer így kaphat, 29 év.

Weinstein faarccal hallgatta végig a döntés felolvasását, de ügyvédjének azt mondta, ártatlan, és nem hiszi el, hogy ez Amerikában megtörténhet. A bíró megköszönte az esküdtek szolgálatát, majd elrendelte az egykori producer őrizetbe vételét. Weinstein az ítélethirdetésig a bírósági fogdában marad. A Weinstein-per a #metoo mozgalom eddigi legfontosabb momentuma, az ítélet példaértékű lehet, különösen a Los Angelesben kezdődő büntetőperét tekintve, ahol két nő vádolja nemi erőszak elkövetésével.