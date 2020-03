Meghalt Ulay, Marina Abramović egykori partnere és élettársa

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

76 éves korában, rákjának kezelésével összefüggő komplikációk következtében, hétfőn Ljubljanában meghalt Frank Uwe Laysiepen, azaz művésznevén Ulay, aki szintén performanszművészként 12 éven keresztül volt Marina Abramović partnere és élettársa – írja a The Art Newspaper.

Ulay 1943-ban született Németországban, Solingenben. Abramović-csal 1976-ban találkoztak, és együtt hozták létre a performanszművészet több, azóta is úttörőnek és meghatározónak tartott alkotását, magukra csak "kétfejű ember"-ként hivatkozva. Ezek között volt a Nyugvó energia: egy kifeszített íj két oldalán álltak, a teljes testsúlyával hátradőlt Abramović a felajzott íjba kapaszkodott, míg Ulay a nő szívére irányzott nyilat tartotta a húron; ha a férfi keze megremegett volna, Abramović meghal. A Belégzés / Kilégzés című performansz során egymás szájából lélegeztek, míg mindketten el nem ájultak. A Kapcsolat a térben során újra és újra egymásnak szaladtak, de úgy, hogy miközben a kettejük közti távolság egyre nőtt a teret határoló falak mozgása miatt, úgy lett egyre nagyobb és fájdalmasabb az ütközés is; ahogy lazult a szimbiózis, nőtt a fájdalom.

A szerelmi és alkotói kapcsolatuknak is egy monumentális performansszal vetettek véget: a Kínai Nagy Fal két végéről indultak el egymás felé, kilencven napig gyalogoltak némán, míg középen összetalálkoztak, és utoljára megölelték egymást (A szerelmesek - A Nagy Fal Séta, 1988). 2010-ben aztán újra találkoztak, amikor a The Artist is Present című kiállításon Ulay egyszer csak leült egykori párja elé, aki megszakítva a három hónapig, napi nyolc órában folytatott gyakorlatát, nem csak a szemébe nézett, hanem kinyúlt felé, és megfogta a kezét. Mindezekről részletesen írtunk, amikor Abramović életmű-kiállításán jártunk:

A kapcsolat aztán végleg csúnya véget ért, amikor Ulay 2015-ben beperelte Abramovićot közösen létrehozott műveik jogaiból a neki járó részt követelve. A bíróság meg is ítélt neki 250 ezer euró jogdíjat és a 23 ezer eurónyi perköltséget (összesen 92 millió forintot).

Amikor egyedül alkotott, Ulay főként fotóművész volt; jellemzően Polaroidot használt. Nemrég költözött Ljubljanába, ahol művészeti alapítványt indított.

Abramović a halálhír kapcsán a Facebookon közölte:

Hatalmas szomorúsággal tudtam meg, hogy barátom és korábbi partnerem, Ulay ma meghalt. Kivételes művész és emberi lény volt, aki nagyon fog hiányozni. A mai napon csak az nyugtat meg, hogy tudom, öröksége és művészete örökké továbbél majd.