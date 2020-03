Lemondott a szakszervezeti vezető, mert szerinte falaztak Plácido Domingónak

Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének hétfőn lemondott az tisztségviselője és azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy a Plácido Domingozaklatási ügyében folytatott vizsgálatukban falaztak a világsztárnak.

Samuel Schultz bariton, az Amerikai Zeneművészek Céhének (AGMA) alelnöke közölte az AP amerikai hírügynökséggel, hogy az AGMA vezetősége azt tervezte, a Domingóval kötött megegyezés értelmében titokban tartja azt, amit kiderített. Schultz szerint a megegyezés része volt, hogy a 79 éves tenor 500 ezer dolláros (151 millió forint) büntetést fizet a szakszervezetnek, és nyilvános bocsánatkérést tesz közzé cserébe azért, hogy a teljes, részletes vizsgálati eredményeket nem hozzák nyilvánosságra.

A szakszervezet szerint az összeg a négy hónapos - külső szakértőt is igénybe vevő - vizsgálat és a szexuális zaklatással kapcsolatos képzés költségeire kellett, Schultz azonban hallgatási díjnak nevezte. Leonard Egert, az AGMA egyik vezetője hozzátette, soha nem volt tervben, hogy nyilvánosságra hozzák a vizsgálat eredményét, és erre jó okuk volt, az egyik tanú ugyanis csak azzal a feltétellel volt hajlandó vallomást tenni, hogy a kilétére nem derül fény. Megjegyezte, a világhírű énekes ügyvédjeinek sem volt ellenére, hogy a részletek titokban maradjanak, bár nálunk nyilván más volt a háttérben. És mivel nem sikerült megakadályozni, hogy néhány információ kiszivárogjon, ezért Domingo jogi képviselői vissza is léptek, úgy döntöttek, nem tárgyalnak tovább a büntetésről.

Domingo ellen két vizsgálat is indult, miután tavaly az AP közzétette, hogy több nő is megvádolta a tenort zaklatással és hatalommal való visszaéléssel. A jelenleg is zajló második vizsgálatot a Los Angeles-i Opera indította, melynek Domingo volt az igazgatója 2003-tól tavaly októberi lemondásáig.

Az énekes múlt héten - miután hónapokon át tagadott -, nyilvánosan, közleményben kért bocsánatot a nőktől, akik szexuális zaklatással vádolták meg. Két nappal később azonban, miután több spanyol fellépését is lemondták, újabb közleményt adott ki, mert úgy érezte, "korrigálnia kell azt a téves benyomást, amelyet bocsánatkérése keltett néhány megjelent cikkben". A nyilatkozat megjelenése után a madridi operaház törölte az énekes fellépéseit és közleményben erősítette meg az intézmény zéró tolerancia politikáját a zaklatások és visszaélések minden formájával szemben. A tenor májusra tervezett valenciai és úbedai fellépéseit is törölték a szervezők.

(Forrás: MTI/New York Times)