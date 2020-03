Bezárnak a mozik, a színházak, minden nagyobb esemény elmarad Magyarországon

A kormány szerdai döntésének értelmében a tilos lesz Magyarországon 100 fő feletti beltéri, illetve 500 fő feletti kültéri rendezvényeket tartani. A rendelkezés nem egyedülálló Európában, hasonló van érvényben többek között Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, és természetesen Olaszországban is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai bejelentése szerint a rendelkezések

„pillanatnyilag visszavonásig érvényesek, nem látjuk meddig szükséges fenntartani ezeket az intézkedéseket, de konszenzus van arról hogy nem hetekről, hanem hónapokról beszélhetünk.”

A szervezők már a mostani kormánydöntés előtt maguktól lemondtak több nagyobb kulturális eseményt, ilyen volt a hagyományosan március 15-re szervezett Pilvaker vagy a Santana-koncert, habár a gitáros az egész európai turnéját törölte. A Broadway Event Kft. közleményben tudatta, hogy a Republic 30 koncert esetében 2020. augusztus 29., az Apostol 50 koncert esetében 2020. augusztus 28. az új időpont, amikor szeretnék megtartani.

Ugyancsak zárva lesznek ma éjféltől a színházak és mozik, erről Gulyás Gergely azt mondta, hogy a mai előadásokat már késő lenne lemondani, de holnaptól a 100 fős határ miatt úgyis legfeljebb kamaraszínházi darabokat lehetne megtartani, aminek túl sok értelme nincs. Egyelőre nem világos, hogy tarthatnak-e vetítéseket a kisebb művészmozikban, de a multiplexeket biztosan érinti a korlátozás.

Arra a kérdésre, hogy kárpótolja-e az állam a moziüzemeltetőket, a miniszter nem tudott határozott választ adni, mivel egyelőre az egészségvédelmi intézkedések meghozatala van napirenden. Ugyanakkor megjegyezte: a lex Rhodia nevű régi jogelv szerint a közös érdekből okozott kárt közösen is kell viselni.

Gulyás újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, egyeztetnek az egyházakkal is, a misék és az istentiszteletek felfüggesztéséről még nem született döntés.

Nagyobb események, amiket a döntés értelmében törölni kell (április végéig)

Március 11–12. – HVG Állásbörze, Papp László Sportaréna

Március 20–22. – 24. Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ - elmarad

- elmarad Március 23. – Friss Hús Rövidfilmfesztivál, Toldi Mozi

Március 26. – április 1. – Vive le Jazz! Fesztivál, BMC

Március 27–29. – Gardenexpo és orchidea ünnep, Papp László Sportaréna

Március 27–29. – Horgász Show 2020, BOK Csarnok

Április 1–5. – Construma 2020 – Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás, HungExpo

Április 3–19. – Budapesti Tavaszi Fesztivál, több helyszín

Április 4. – Cinemira Nemzetközi Gyerekfilmfesztivál, Millenáris Park

Április 8–27. – MITEM 2020. VII. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó, Nemzeti Színház

Április 11-12. - Tavaszi MondoCon 2020, HungExpo – már korábban lefújták

– már korábban lefújták Április 17. – Daalarna Fashion Show 2020, Millenáris Park

Április 17–19. – XV. Oldtimer Show Budapest 2020, Magyar Vasúttörténeti Park

Április 23–26. – Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Millenáris Park

Április 24–26. – Budapest Central European Fashion Week Autumn, Bálna

Április 24. – május 31. – OFF Biennálé 2020, több helyszínen

Április 25. – John Cleese standup-est, MOMKult

Április 28. – Erdélyi Napok 2020, I. számú vásárcsarnok

Nagyobb koncertek, turnék, amiket a döntés értelmében törölni kell (április végéig)

Március 14. – Republic 30, Papp László Sportaréna

Március 15. –Red Bull Pilvaker, Papp László Sportaréna – már korábban lefújták

– már korábban lefújták Március 15. – Riverside, Barba Negra Music Club

Március 18. – Takida – What about tour?, Dürer Kert

Március 18. – Anathema (UK), Akvárium Klub

Március 19. – Carlos Santana, Papp László Sportaréna – már korábban lefújták

– már korábban lefújták Március 20. – Apostol 50, Papp László Sportaréna

Március 21. – Vad Fruttik, Papp László Sportaréna

Április 1. – James Blunt, Papp László Sportaréna

Április 6. – Parkway Drive, Papp László Sportaréna

Április 13. – Gotthard, Barba Negra Music Club

Április 15. – Turilli/Lione Rhapsody, Barba Negra Music Club

Április 21. – Loudness – Live in Europe 2020, Dürer Kert

Április 26. – Tricky, A38 Hajó

Április 28. – Hauser, Papp László Sportaréna

Április 29. – Clannad, Akvárium Klub

Április 30. – NECC Party Aréna - Papp László Sportaréna

Külföldön is bevezették

Hasonló szabályt már több nyugat-európai országban meghoztak. A hétfőn zárlat alá helyezett Olaszországban a legsúlyosabb a helyzet, itt semmilyen nagyobb rendezvényt nem lehet tartani, az egész országban lefújták a focimeccseket, az iskolákat április elejéig zárva tartják. A mozik, színházak, múzeumok, klubok bezártak, és csak 18 óráig lehetnek nyitva a kocsmák és az éttermek, ahol a New York Times beszámolója szerint még a turista házaspároknak is az asztal két végében kell ülniük a személyzet parancsára. Az országban nincs kijárási tilalom, el lehet menni boltba, munkába, vagy meglátogatni az idős rokonokat, de ehhez űrlapokat kell kitölteni, amiket kérésre be kell mutatni a hatóságoknak.

Franciaországban a rendelkezést múlt vasárnap hozták, a francia egészségügyi miniszter, Olivier Véran jelentette be, hogy tilos 1000 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket tartani. Egy korábbi rendelkezésben még 5000 fő volt a határ. Sorban mondják le a koncerteket, de például a párizsi Operaház az egyik előadását üres nézőtér előtt játssza, és online közvetíti bárkinek. (Ezt a MÁV Szimfonikusok is megteszi a március 15-i koncerttel.)

A létszámon kívül egyelőre nincsenek egyértelműen meghatározott szabályok, a Local helyi kiadása is csak találgatta egy napja, hogy mi maradhat el, és mi mehet tovább változatlanul. Egyelőre nem szabályozták az éttermek nyitvatartását, de a Louvre például korlátozza a belépők számát egy napra. Az egyik legnagyobb kérdés a cannes-i filmfesztivál, amiről a fesztivál igazgatója váltig állítja, hogy meg fogják tartani, ugyanis optimisták, és abban hisznek, hogy március végére lecseng a járvány, ezért áprilisban már kicsit kifújhatják magukat, és nem kell a francia állam korlátozásaitól félniük.

Svájcban a március 3-ra tervezett Genfi Autószalon bánta a járványt, az autókiállítás volt az első nagyszabású lefújt esemény a kontinensen. Itt szintén betiltották az 1000 főnél nagyobb létszámú eseményeket, az ennél kisebbekről a tartományok egyénileg dönthetnek.

(Címlapkép és borító: Közönség Molnár Ferenc Caramel énekes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2020. február 14-én. MTI/Mónus Márton)