Eszenyi Enikő: Határozott vezető vagyok, minden döntésemet a Vígszínház érdekében hozom meg

A napokban többen is azzal vádolták meg a Vígszínház igazgatóját, hogy kíméletlen, agresszív és diktatórikus vezető. Fenyvesi Lili volt rendezőasszisztens és Néder Panni volt rendező is nyilvános megaláztatásokról és elviselhetetlen, megfélemlítő légkörről számolt be, beszámolóikat pedig nyílt levélben több kolléga is megerősítette.

Eszenyi Enikő az ATV-ben reagált a személyét ért vádakra. Mint elmondta, ugyan nem bocsátkozna találgatásokba arról, hogy miért született meg ez a levél, de furcsa egybeesésnek tartja, hogy egy nappal azelőtt jelent meg, hogy a szakmai bizottság döntött arról, hogy a három pályázó közül kit javasolnak a Vígszínház élére, ráadásul olyan kollégák kritizálták nyilvánosan, akik már nem a társulat tagjai. Hozzátette, ő soha nem tenne ilyet, és soha nem is tett.

Határozott vezető vagyok, de minden döntésemet a Vígszínház érdekében hozom. Soha nem vezetett semmi más.

– nyilatkozta.

Természetesen az az igazság hogy én mindig mindenkivel mindent szeretek megbeszélni, az én irodám nyitott mindig, akkor jöhet be valaki, amikor akar, és én szívesen meghallgatok bárkit, akinek ilyen problémája van. Az elgondolkodtató hogy az elmúlt években erről miért nem beszéltek nekem

– válaszolt arra a kérdésre, hogy leülne-e beszélgetni bárkivel azok közül, akik a levelet aláírták.

Hogy miért távozott az elmúlt években 47 ember a színházból, azt azzal indokolta, hogy a fluktuáció bizony világjelenség. Hozzátette, nem tudja, készült-e összehasonlítás arról, hogy melyik teátrumból arányaiban mennyien mentek el, de nem is biztos, hogy ennek lenne értelme. Ami konkrétan Fenyvesi Lili és Néder Panni állításait illeti, azt mondta, nem kívánja ezeket kommentálni, majd hozzáfűzte:

..az alkotókkal mindent meg szoktam beszélni. És ha olyan probléma van az előadásban, akkor nekem az a feladatom, hogy ott helytálljak, és úgy koordináljam a dolgokat, hogy azt az előadást a nézők aztán nagy szeretettel fogadják.

Mészáros Máté színész is hosszabban beszélt a Vígszínházban kialakult helyzetről. A HVG-nek adott interjújában azt mondta, többek között az zavarta, hogy a problémáiról nem tudott beszélni a főnökével, hozzá nem lehetett csak úgy bekopogni, és hogy amikor Eszenyi Enikő instrukciókat adott, azt olyan stílusban tette, hogy attól összeszorult az ember gyomra, sőt konkrétan egyszer pánikrohama lett tőle.

Erre nem tudok reagálni

– kommentálta Eszenyi Mészáros nyilatkozatát.

Arról, hogy a főváros vizsgálatot kezdeményezett a Vígszínház helyzete miatt, a sajtóból értesült.

Állok a bizottság elé tiszta szívvel, és segítek a munkájukban

– tette hozzá. Szerinte egyébként a színházban most jó a hangulat, minden megy a maga útján.