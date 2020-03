Hitelesnek találta a Los Angeles-i Operaház a Plácido Domingo elleni zaklatási vádakat

Hitelesnek találta a Los Angeles-i Operaház vizsgálata a Plácido Domingo ellen felhozott szexuális zaklatási vádakat. Az operaház vizsgálata szerint az énekes több mint három évtizeden át viselkedett "helytelenül" sok nővel szemben az intézményben, amelyben vezető tisztséget is betöltött - írja az MTI.

Az énekes ellen tíz nő nyújtott be panaszt, akik szerint Domingo 1986 és 2019 között bánt velük meg nem engedhető módon. Az opera által kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint a vizsgálat hitelt érdemlőnek találta állításikat.

A jelentés nem tért ki részletesen a panaszokra, azt azonban kiemelte, hogy a nők közül voltak, akik jelentős traumáról számoltak be az üggyel kapcsolatban. A hat hónapos vizsgálatot független jogászok folytatták le, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy az operaház a szexuális zaklatási panaszokat valaha is figyelmen kívül hagyta volna, vagy nem kezelte megfelelően, illetve arra sem, hogy Domingo valamilyen módon visszaélt volna hatalmával és bosszút állt volna egy nőn akár azzal is, hogy nem kapott szerepet az operában. Nancy Seltzer, Domingo szóvivője elmondta, hogy az énekes egyelőre nem akarja kommentálni a jelentést.

Plácido Domingo ellen az amerikai zenészek céhe (AGMA) is vizsgálatot indított, ami néhány hete le is zárult. Igaz, az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egyik tisztségviselője szinte azonnal lemondott, és azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy a Plácido Domingo zaklatási ügyében folytatott vizsgálatukban falaztak a világsztárnak. A férfi állítása szerint az AGMA vezetősége azt tervezte, hogy titokban tartja, amit kiderített, cserébe a 79 éves tenornak 500 ezer dolláros (151 millió forint) büntetést kell fizetnie, és nyilvános bocsánatkérést kell közzétennie. Leonard Egert, az AGMA egyik vezetője azzal védekezett, hogy soha nem volt tervben, hogy nyilvánosságra hozzák a vizsgálat eredményét, az egyik tanú ugyanis csak azzal a feltétellel volt hajlandó vallomást tenni, hogy a kilétére nem derül fény.

Domingo 2003 és 2011 között a Washingtoni Opera igazgatója volt. Az 1980-as években a közreműködésével alapították a Los Angeles-i Operát, amelynek előbb művészeti tanácsadója, majd művészeti igazgatója, végül 2003-ban főigazgatója lett. Domingónak tavaly az ellene felmerült gyanú miatt kellett megválnia posztjától.

Bár korábban tagadta a vádakat, Domingo február végén bocsánatot kért a nőktől, akik megvádolták, és kijelentette, hogy vállalja a felelősséget a tetteiért. Pár nappal később azonban, miután több spanyol intézmény lemondta fellépéseit egy újabb közleményben leszögezte, hogy sohasem viselkedett agresszíven senkivel szemben, és sohasem keresztezte senki pályafutását.