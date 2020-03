Bezárják Madridban a nagy múzeumokat a koronavírus miatt

Ahogy arról már korábban az Index is beszámolt, Európa számos országában rendkívüli intézkedéseket vezettek be a tömegrendezvényekkel kapcsolatban. A spanyol kormány is elrendelte az ezer főnél nagyobb, zárt helyen megtartott tömegrendezvények felfüggesztését.

Ezzel összhangban a spanyol kulturális tárca úgy döntött: átmenetileg bezárja a felügyelete alá tartozó múzeumokat, színházakat, koncerttermeket és más műemlékeket is, hogy így csökkentsék a koronavírus-fertőzés terjedését, írja az MTI.

A döntés olyan turistalátványosságokat érint, mint a Prado, a Királyi Palota, az Escorial vagy a Thyssen-Bornemisza Múzeum.

Barcelonában a Sagrada Familia-bazilika látogatóinak számát korlátozzák, egyszerre csak ezren tartózkodhatnak az épületben.

Az intézkedés a madridi tartomány mellett La Rioja tartományra és a baszkföldi Álava megyére is vonatkozik, mert ezek a koronavírussal leginkább érintett területeket az országban.