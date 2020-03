Börcsök Enikő: Ha Eszenyi Enikő lesz az igazgató, én felállok

Ha Eszenyi Enikő lesz az igazgató, én felállok

– mondta Börcsök Enikő az ATV csütörtöki riportjában, amiben Halász Judittal az elsők között szólalnak meg a színházhoz jelenleg is tartozó színészek közül.

A két színésznő többek között arról beszél, hogy pocsék a hangulat a próbákon, és tényleg emberfeletti verbális- és lelki terrornak vannak kitéve a Vígszínház munkatársai.

Egyáltalán nincs jó hangulat, és az sem igaz, hogy hozzá bármikor be lehet kopogtatni, és bármikor el lehet mondani a véleményünket

– mondta Börcsök Enikő.

Neki ez a szava járása,hogy ez muszáj, ez muszáj, hogy így legyen, ez máshogy nem lehet. Ő nem kíváncsi a másik emberre, az én véleményem szerint. Lehet, hogy más kollégák mást mondanak, nekem ezt kell mondanom, mert én ezt a tapasztalom. Egy megoldás van, egy igazság van, és az az övé. Tűrhetetlen ez a helyzet, megfulladunk már

– tette hozzá.

Halász Judit is benne volt a Túl a Maszat-hegyenben, amiben a korábban megszólalt Néder Panni rendezőként vett részt. Halász Judit szerint rossz hangulat volt a próbákon. Elmondása szerint már rögtön azzal kezdődött a konfliktus, hogy a rendező a saját diplomamunkáján nem azzal a díszlettervezővel dolgozott, akivel szeretett volna, hanem akit az igazgatóság kirendelt.

Halász Judit az Eszenyi ellen induló vizsgálat kapcsán arról is beszélt, hogy amikor Marton László ellen vizsgálat indult a Vígszínházban, akkor ott és a Színművészeti Egyetemen is felfüggesztették a rendezőt. Szerinte most is az lenne a normális és demokratikus, ha Eszenyit ugyanúgy felfüggesztenék, mint annak idején Martont.

Enikő ugye azzal érvelt, hogy így szeretné folytatni, ahogy eddig tette, ebből én nem kérek

– mondta Börcsök Enikő, aki kijelentette, hogy ő abban a pillanatban feláll, ahogy Eszenyi lesz az igazgató.

Halász Judit 50 éve van a Vígszínházban, rengeteg igazgatóval dolgozott, így ha Eszenyi marad, akkor vagy teljesen kiszáll, vagy csak reménykedik abban, hogy ez megváltozik.