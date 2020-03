Meghalt Charles Wuorinen, Pulitzer-díjas zeneszerző

A több mint 270 művet alkotó zeneszerző szerdán halt meg New York egyik kórházában 81 éves korában, írja az MTI.

A kórházba azért került be, mert korábban elesett. Sérülései után végül komplikációk léptek fel, emiatt halt meg. Wuorinen komponálta például a Brokeback Mountaint vagy a the Sea of Stories című operákat, megvetette a 12 fokú hangsoron kívülre nyúló zenéket, illetve úgy gondolta, hogy

olyan korban élünk, amikor zeneileg képzetlenek véleménye lehet meghatározó. Egy nagyszerű mű, mint egy Beethoven-szimfónia, olyan lett, mint egy fogkrémfolt. A zenekar unott. A közönség közömbös. Végigülik. Megtapsolják. Elmennek.

32 éves korában megkapta Pulitzer-díját, később, 2018-ban azonban megvetette Kendrick Lamarét: szerinte ugyanis ebből is látni lehetett, hogy a modern korban a "társadalmi kultúra iránti érdeklődés teljesen eltűnt".

A zeneszerző egyébként 16 évesen nyerte el a New York-i Filharmonikusok fiatal zeneszerzőinek díját, később zenével foglalkozott az egyetemen is. Több mint 270 műve közül az utolsót, a Második Ütőhangszeres Szimfóniát tavaly szeptemberben adták elő Miamiban. Az elsőt 1976-ban szerezte: