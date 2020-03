Két új színész is megszólalt az Eszenyi-ügyben

A nyílt levelet nem írtam alá. Nem azért, mert nem érzem magaménak a benne foglaltakat. (...) Az én távozásomban is szerepet játszott az Eszenyi Enikő által gyakorolt verbális erőszak. Nem ez volt az egyetlen oka, de hozzájárult. (...) Tanúja voltam. A négy év alatt számtalanszor. (...) Akkor sem gondoltam, és most sem gondolom, hogy a nyilvános megalázás, a testalkatra tett bántó megjegyzések vagy adott esetben egy tapasztalatlanabb kolléga erőszakos kioktatása valamely nagyobb érdeket szolgálhat. Akkor sem hittem, és most sem hiszek annak a színháznak a létjogosultságában, amely a kívánt művészi színvonalat vagy hatást a résztvevők abuzálásának eszközén keresztül igyekszik megvalósítani.