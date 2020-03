Hétvégén zárva lesznek a múzeumok, de végleges döntés még nincs

Miután a kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány miatt, és betiltotta a beltéren 100 főnél, kültéren pedig 500 főnél több főt befogadó rendezvények megtartását, a kulturális életben is számos intézkedés lépett életbe.

Minden nagyobb rendezvény elmarad az országban, mozik zártak be vagy jelentős létszám-korlátozással tartanak nyitva Budapesten és vidéken is, csütörtöktől a főváros felfüggesztette az előadásokat minden általa fenntartott színházban, moziban, és elrendelte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai és a fővárosi fenntartású múzeumok, vagyis a Budapesti Történeti Múzeum, az ehhez tartozó Aquincumi Múzeum és a Kiscelli Múzeum nyitva tartásának felfüggesztését is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától is szerettük volna megtudni, hogy tervezik-e, hogy a fenntartásuk alá tartozó múzeumokat bezárják, és ha igen, ez mikortól várható, valamint hogy egyéb, a koronavírus-járvány miatt szükséges intézkedéseket bevezetnek-e a minisztériumhoz tartozó intézményeknél, csütörtök óta azonban nem kaptunk választ. Úgy tudjuk,

péntekig a saját intézményeit sem tájékoztatta a minisztérium, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt be kell-e majd zárnia az országos közgyűjteményeknek.

Ahogy azt az egyik intézményvezetőtől megtudtuk, a múzeumok szerdán egy pandémiatervet kaptak a minisztériumtól, ami alapján mindegyik intézmény elkészíthette a járványhelyzetre vonatkozó egyéni tervét, majd ezt követően az úgynevezett utasítási protokollt, amely saját hatáskörben a koronavírus-járvány időszakára szóló napi működést szabályozza az egyes múzeumokban.

A múzeumok egyébként összhangban a veszélyhelyzetről szóló kormányzati döntéssel rendre lemondták a következő hetekre tervezett rendezvényeiket, és számos intézmény döntött úgy, hogy a hétvégén, vagyis március 14-én és 15-én már nem nyit ki, a hagyományos múzeumi működés miatt pedig hétfőn, 16-án amúgy is zárva tart az összes múzeum. De hogy keddtől mi várható, arról egyelőre csak találgatni lehet (erről bővebben lejjebb). Az azonban egészen biztos, hogy

Hogy keddtől mi lesz a minisztériumi fenntartású múzeumokkal, egyelőre nem lehet tudni. Információink szerint a minisztérium péntek délelőttre tervezett egy videokonferenciát Müller Cecília tisztifőorvos, Kásler Miklós miniszter és Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár részvételével, amelyen tájékoztatták volna az intézményvezetőket a veszélyhelyzet idejére vonatkozó tudnivalókról, azonban úgy tudjuk, ez a videokonferencia technikai okokból meghiúsult, a múzeumoknak pedig ezt követően írásban ígértek tájékoztatást. Pénteken ez nem történt meg, több intézmény is arra számít, hogy hétfőn születhet döntés – de az egyelőre nem világos, hogy ez központi itiner lesz-e, vagy az intézményeknek saját hatáskörben kell majd határozniuk. Mindenesetre vannak, akik azzal számolnak, hogy kedden már nem nyitnak ki.

Az indokolt és várható bezárások miatt a múzeumoknak minden bizonnyal át kell majd szervezniük az idei kiállítási naptárjukat, legérzékenyebben ez azokat az intézményeket érintheti, amelyek nemzetközi együttműködésben megvalósuló időszaki kiállításokat terveztek a közeljövőben.

Úgy tudjuk, hogy például a Szépművészeti Múzeumban hosszabb távon is bezárásra számítanak, a kollégák várhatóan home office-ban fognak átmenetileg dolgozni. Valószínű, hogy azokat a kiállításokat, amelyek jelentős külföldi műtárgy-kölcsönzéssel valósulnának meg, későbbi időpontra fogják csúsztatni. Ez elsősorban két tárlatot érinthet majd:

a II. Amenhotep ókori egyiptomi uralkodó korát és sírjának felfedezését bemutató tárlatot, amelynek eredetileg április 17-én lenne a megnyitója, és amelyre a kiállítási anyag gerince Olaszországból érkezett volna;

illetve a Vágyott szépség című preraffaelita kiállítást, ami a londoni Tate Britain gyűjteményével együttműködésben valósult volna meg.

Ahogy azt korábban megírtuk, a koronavírus-járvány által leginkább sújtott Olaszországban a múzeumokat bezárták, de Madridban és Barcelonában is lakat került a leglátogatottabb intézményekre. Ha az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszol a fenntartása alatt lévő múzeumok sorsával kapcsolatos kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.