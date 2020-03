Élőben közvetítjük a Fesztiválzenekar Kakaókoncertjét

Elég nagy szívás, hogy a járvány miatt lassan minden esemény és kulturális intézmény elmarad, leáll, bezár. A Budapesti Fesztiválzenekar azonban úgy döntött, hogy a most szombatra meghirdetett gyerekkoncertet utoljára még közönség nélkül is megtartja, mi pedig élünk a lehetőséggel, hogy a mindent eluraló koronavírus-para közepette valami örömet is próbáljunk szerezni.

Az Indexen szombat délután a BFZ kakaókoncertjét közvetítjük a zenekar próbaterméből. A kakaókoncertek azok a jövő közönségének szóló játékos rendezvények, ahol a klasszikus zenét próbálják a gyerekek számára érdekesen és érthetően tálalni.

A sorozat annyira népszerű, hogy a jegyeket már az évad elején mindig elkapkodják. Most viszont egyet az Indexen a kevésbé beavatottak számára is elérhetővé teszünk.

Most amúgy is az a legokosabb döntés, ha az ember, amikor csak teheti, otthon marad. A gyerekek meg igénylik a közös időt a szülőkkel: kössék össze a fontosat a fontossal, szombat délután telepedjenek le a kanapéra a laptop elé, tegyenek a kezük ügyébe valami finomságot, a hangot kössék ki a hifi-re, és örüljenek a zenének meg egymásnak!

Fotó: Budapesti Fesztiválzenekar

A szombati kakaóműsor a következő:

Cezar Antonovics Kjui: Orientek

(cselló, hárfa)

Pjotr Iljics Csajkovszkij – Aleksey Igudesman: Virágkeringő

(hegedű, ütőhangszerek)

Mark Goddard: Tricks & Games

(fagott, nagybőgő)

Claude Debussy: Prelűdök – Minstrels

(zongora)

Vittorio Monti: Csárdás

(tuba, zongora)

Georg Philip Telemann: Largo - Menüett - Rigaudon

(fuvola, hegedű)

Mark McDunn: Harsonakomédia

(harsonák)

Az előadás körülbelül egyórás, kakaóról most mindenkinek magának kell gondoskodnia. A koncertet az Indexen és az Index Facebook-oldalán is közvetítjük, de a szóbeli műsorvezetés miatt ezúttal a szokásos szakkommentárok nélkül.

Aki pedig másnap is szeretne "élőzenét" hallgatni, a BFZ oldalán délután 5-től élőben követheti a szintén közönség nélküli vasárnapi kamarakoncertet.