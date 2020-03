Ingyenes lesz az Arcanum a vírushelyzet miatt

Egy hónapra teljesen ingyenessé teszi szolgáltatását az elmúlt két évszázad magyar újságjait, folyóiratait online elérhetővé tevő Arcanum. A digitális periodikaarchívum a hobbiérdeklődőkön kívül nehezen nélkülözhető az egyetemistáknak, oktatóknak, kutatóknak, különösen most, hogy a koronavírusos veszélyhelyzet miatt a levéltárak, könyvtárak sem elérhetőek.

„Az országos járványhelyzetre való tekintettel, átérezve a közép- és felsőoktatásban, valamint kutatásban résztvevők nehéz helyzetét, az Arcanum Adatbázis Kiadó azt a felelősségteljes döntést hozta meg, hogy március 16-tól kezdődően egy hónapra nyilvánossá teszi Magyarország legnagyobb, jelenleg közel 27 millió folyóirat- és újságoldalt tartalmazó periodika adatbázisát, az Arcanum Digitális Tudománytárat” – írja sajtóközleményében az Arcanum.

A nyilvános időszak alatt a tartalomletöltés kivételével a szolgáltatás minden funkciója elérhető, egyszeri regisztrációval egy-egy oldalt is le lehet tölteni.

Ezzel a gesztussal szeretnénk erősíteni a társadalmi összefogást, megkönnyíteni az otthoni tanulást, munkavégzést, és izgalmas tartalmak hozzáférhetővé tételével elviselhetőbbé tenni a bezártságot azok számára, akiknek az elkövetkező időszakban esetleg otthon kell maradniuk

– írják.

Az évente 5-6 millió oldallal bővülő Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) idáig az egyéni előfizetők mellett minden oktatónak, kutatónak, hallgatónak elérhető volt az egyetemeken, könyvtárakban és más közművelődési intézményekben, azonban, mint arról az index is beszámolt, ez a közelmúltban veszélybe került. Az állami intézmények számára az Arcanumhoz hasonló hazai és nemzetközi nagy adatbázisokat beszerző Elektronikus Információs Szolgálat (EISZ) ugyanis az ADT-t váratlanul kivette a csomagjából. (Bár korábban a sajtóban is úgy jelent meg, hogy az ADT a részt vevő intézményeknek összesen évi 2 milliárd forintba került volna, valójában ez az EISZ teljes díja, ezen belül az Arcanum 130 millió forint lett volna).

Hogy a december 31-én lejáró szerződés miatt ne szűnjön meg a téli vizsgaidőszakban a hozzáférés, az Arcanum március közepéig egyoldalúan meghosszabbította az elérést, és közben abban bízhattak, hogy mégis lesz valamilyen megoldás: sikerül visszalobbizni az EISZ-be a szolgáltatásukat, ha nem, akkor az egyes intézmények külön-külön maguk fizetnek elő, vagy születik valamilyen állami szintű megoldás. Utóbbira utalt az a Demeter Szilárd-féle előterjesztés, mely sok más intézménnyel és egyebekkel együtt egy új kultúrbirodalmat hozott volna létre a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) mostani igazgatójának vezetésével, a költségvetésből arra is futotta volna, hogy ingyenes közhasználatba adják az idáig fizetős Arcanum digitális tudásbázist. Ez a kormány-előterjesztés azonban egyelőre elbukott, most hétfőtől így az ADT is elérhetetlenné vált volna a legtöbb felhasználójának.

Az Arcanum mostani bejelenésével egyelőre egy hónapig, április közepéig lesz ingyenesen és mindenkinek elérhető az ADT.