Leáll a Notre-Dame helyreállítása a koronavírus miatt

A Notre-Dame lassan egy éve égett le, azóta kérdéses, mikorra fejezhető be a restaurációja. Egy darabig biztosan nem, a koronavírus miatt ugyanis leálltak a munkálatok, írja az MTI.

A Notre-Dame 2019. április 15-én gyulladt ki. A vizsgálatok szerint a tüzet nem direkt gyújtogatás okozta, a katasztrófa az épületben zajló felújítási munkálatokkal függhetett össze. Május végén a francia szenátus kimondta, hogy a székesegyházat látványra pontosan úgy kell helyreállítani, amilyen a tűz előtt volt. Macron elnök először azt mondta, hogy a székesegyházat 2024-es párizsi olimpiára helyre kell állítani.

A katedrális rektora, Patrick Chauvet azonban később arról beszélt, nem biztosak abban, hogy a katedrális megmenthető, ennek az esélyét 50 százalékosnak látják. Ekkor azt mondta, egészen biztosak abban, hogy a 2024-es céldátum nem tartható, mert legkorábban három év múlva lesznek egyáltalán olyan állapotok, hogy biztonságosan be lehet járni az épületbe, és elkezdődhet a rekonstrukció hosszú folyamata.

Ez a folyamat most azonban még tovább húzódik a koronavírus miatt. A járvány miatt ugyanis leállnak most egy időre a rekonstrukciós munkálatok, a fertőtlenítési módszerek ugyanis nem teszik lehetővé, hogy maximálisan alkalmazni lehessen a vírussal kapcsolatos biztonsági előírásokat. Az eddig folyó megerősítési munkálatokat eredetileg az első félév elején fejezték volna be.