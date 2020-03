Digitális működésre állnak át a bezárt könyvtárak

Mint ahogy azt az Index is megírta, múlt csütörtökön a főpolgármester bejelentette, hogy a koronavírus-helyzetre tekintettel bezárják a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárát és a fiókintézményeit is. Pénteken, majd hétfő délelőtt egyre több megyei könyvtár honlapján is megjelent a tájékoztatás arról, hogy nem fogadnak látogatókat. Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti beszédét követően pedig minden könyvtár gyakorlatilag bezárt, még azok is, amelyek a veszélyhelyzet múlt szerdai kihirdetése után csak a rendezvényeket fújták le, de egészen tegnapig fogadtak látogatókat.

A könyvtár eredetileg és a digitalizáció mai magyarországi állása miatt itthon alapvetően analóg műfaj: bármilyen triviális, be kell menni a könyvtárépületbe, le kell venni a könyvet a polcról, vagy ki kell kérni azt a raktárból, haza kell vinni, majd vissza kell vinni a kölcsönzés lejárta után az intézménybe. Pontosan ez fog most átmenetileg teljesen megváltozni azzal, hogy a könyvtárak mint helyek, vagyis nagy, szép vagy kevésbé szép épületek bezártak. Kérdés, ebben az új helyzetben

mi lesz, ha valakinek éppen lejárt az olvasójegye, vagy vissza kellene vinnie egy könyvet a könyvtárba, esetleg meg kellene hosszabbítania a nála lévő dokumentumok kölcsönzési idejét?

mivel fognak foglalkozni a legnagyobb könyvtárakban a dolgozók, míg zárva lesznek az épületek?

és mekkora digitális potenciál van a hazai intézményrendszerben, hogyan tudják a könyvtárak a veszélyhelyzetben otthoni működésre átállt oktatást és egyáltalán az olvasók mindennapjait segíteni azzal, hogy a tevékenységüket áttolják a digitális szolgáltatások felé?

Merthogy a digitális működésre való átállás az egyetlen lehetséges opció a jelenlegi helyzetben, amivel a könyvtárak élni tudnak, hogy kapcsolatban maradjanak az olvasókkal.

Több intézmény máris elkezdett a honlapjára vagy a Facebook-oldalára olyan tartalmakat felpakolni, amelyek akár az otthoni menetre átállt távoktatásban lehetnek hasznosak, akár csak szimplán a továbbra is olvasni akaró embereknek jelenthetnek segítséget abban, hogy hozzájussanak újabb könyvekhez a különféle digitális polcokon.

Körbenéztünk a nagyobb könyvtáraknál, hogy mit lépnek a jelenlegi helyzetben. Vannak olyan intézmények, amelyek még csak találgatják, hogyan tudnák kihasználni az online platformokat, de vannak olyanok is, amelyek már korábban is rengeteg tartalmat tettek közzé digitálisan, és ezt most bővíteni is szeretnék. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mellett a szegedi és a kecskeméti könyvtárak kínálata a legerősebb ebből a szempontból, de több más könyvtárnak is van szabadon hozzáférhető elektronikus gyűjteménye.

Országos Széchényi Könyvtár

Alig nevezték ki Hammerstein Judit helyett Rózsa Dávidot igazgatónak, március 17-től a nemzeti könyvtár határozatlan ideig fel is függesztette személyesen igénybe vehető nyilvános szolgáltatásait, vagyis nem lehet a Budavári Palotában helyben olvasni, kutatni, anyagot gyűjteni, hiszen az OSZK olvasótermei zárva tartanak, a meghirdetett rendezvények elmaradnak.

Ügyintézés: A Széchényi Könyvtárból egyébként sem lehet könyvet kölcsönözni, ezért nem probléma a könyvek visszavitele.

A Széchényi Könyvtárból egyébként sem lehet könyvet kölcsönözni, ezért nem probléma a könyvek visszavitele. Digitális tartalmak: A könyvtár a honlapján arra hívta fel az olvasók figyelmét, hogy a weboldalon elérhető virtuális kiállítások és különböző tematikus tartalmak online böngészhetők, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárban is számtalan könyv és egyéb digitalizált dokumentum hozzáférhető. A MEK-ben a diákok rengeteg kötelező olvasmányt megtalálnak az Ady összestől Shakespeare drámáiig. Az átlagos iskolakönyvtári kínálatot ez bőven felülmúlja. Ugyancsak az OSZK tartja fönn az Elektronikus Periodika Archívumot, ahol rengeteg újságcikket, folyóiratot megtalálunk (ezt a most átmenetileg ingyenes Arcanummal együtt érdemes használni).

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtára és tagkönyvtárai már március 13-tól nem fogadnak olvasókat a főváros döntése értelmében. A könyvtár meghirdetett rendezvényeinek elhalasztásáról pedig még a veszélyhelyzet múlt szerdai bejelentését megelőzően döntött saját hatáskörben Fodor Péter főigazgató.

Ügyintézés: A könyvtári tagságok, olvasójegyek valamint a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét a könyvtár automatikusan meghosszabbítja, a zárva tartás idejére késedelmi díjat nem számolnak fel.

A könyvtári tagságok, olvasójegyek valamint a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét a könyvtár automatikusan meghosszabbítja, a zárva tartás idejére késedelmi díjat nem számolnak fel. Digitális tartalmak : A rendkívül gazdag online adatbázisok távszolgáltatás formájában a nap 24 órájában továbbra is rendelkezésre állnak, és egyre bővülnek, mert a könyvár folyamatosan frissíti az elérhető online tartalmak körét. Az adatbázisok egy részét csak a beiratkozott olvasók használhatják, de jelentős részük mindenki számára elérhető online, például a Hungaricana közgyűjteményi portálon keresztül, vagy mert saját honlappal rendelkezik.

: A rendkívül gazdag online adatbázisok távszolgáltatás formájában a nap 24 órájában továbbra is rendelkezésre állnak, és egyre bővülnek, mert a könyvár folyamatosan frissíti az elérhető online tartalmak körét. Az adatbázisok egy részét csak a beiratkozott olvasók használhatják, de jelentős részük mindenki számára elérhető online, például a Hungaricana közgyűjteményi portálon keresztül, vagy mert saját honlappal rendelkezik. A munkatársak feladatai az átmeneti időben: A könyvtár főigazgatója, Fodor Péter az Indexnek elmondta, hogy a munkatársak továbbra is dolgoznak, előbbre hozták a nyárra tervezett leltárakat, az állományrendezést, hogy amikor újra kinyitnak, akkor már egy fejlesztett szolgáltatási keresztmetszettel tudjanak megjelenni. A főigazgató szerint a dolgozók fegyelmezetten tudomásul vették a rendkívüli intézkedéseket.

Megyei könyvtárak

Bács-Kiskun megye, Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét: Ramháb Mária igazgató az Index kérdésére elmondta, hogy hétfőn, amikor a könyvtárban rendes menetrend szerint is szünnap volt, az operatív bizottság kezdeményezte a fenntartónál az intézmény bezárását, amire meg is kapták a polgármester által kibocsátott határozatot, így március 17-től, keddtől kezdve határozatlan időre bezártak.

Ügyintézés: Az olvasók online és telefonon is tudnak kölcsönzési időt hosszabbítani, aki ezt nem tudja megtenni, annál méltányolják a késedelmi díj megfizetését.

Az olvasók online és telefonon is tudnak kölcsönzési időt hosszabbítani, aki ezt nem tudja megtenni, annál méltányolják a késedelmi díj megfizetését. Digitális átállás: A kecskeméti könyvtár a bázisa a március 19-én kezdődő országos Internet Fiesta elnevezésű rendezvénynek, amelynek a legtöbb programját virtuálisan rendezik meg, a záró konferenciát pedig a rendezvényszervezésre vonatkozó korlátozások miatt elhalasztják. Ramháb Mária elmondta, az intézménynek több olyan könyvtára is van, amelyek iskolában működnek, ezek pénteken szintén bezártak, azonban a könyvtárosok továbbra is együttműködnek az iskolákkal, hogy különböző digitális tartalmakkal segítsék a pedagógusok munkáját a távoktatásban.

A munkatársak feladatai az átmeneti időben: A dolgozók egyelőre dolgoznak, de a hétvégéig készül egy három hónapra vonatkozó olyan munkaterv, ami áttekinti az otthoni munkavégzés lehetőségét.

Baranya megye, Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár, Pécs: Az intézmény március 16-tól, tehát hétfőtől tart zárva határozatlan ideig.

Ügyintézés: Mivel a kölcsönzés, a visszavétel és a helyben használat értelemszerűen szünetel, a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzési határidejét határozatlan időre kitolja az intézmény.

Békés megye, Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba: Március 17-től, keddtől a személyesen igénybe vehető szolgáltatásokat, rendezvényeket, programokat szünetelteti a könyvtár.

Ügyintézés: A kikölcsönzött könyvek, CD-k, DVD-k lejárati idejét telefonon és e-mailben lehet meghosszabbítani. Egy ügyeletes munkatárs mindig rendelkezésre fog állni, aki az olvasói igényeket fel tudja venni telefonon vagy e-mailben.

A kikölcsönzött könyvek, CD-k, DVD-k lejárati idejét telefonon és e-mailben lehet meghosszabbítani. Egy ügyeletes munkatárs mindig rendelkezésre fog állni, aki az olvasói igényeket fel tudja venni telefonon vagy e-mailben. Digitális átállás: Lesz lehetőség arra, hogy az ügyeleteseknek jelzett igény alapján egy-egy cikket digitalizáljon a könyvtár és elküldje az olvasónak, vagy más információt megkeressen. A könyvtár honlapján széles körű e-szolgáltatás érhető el már most is, hozzáférést biztosítanak például egy elektronikus könyvtárhoz, a BékésWiki Enciklopédiához és egyéb elektronikus felületekből elérhető tartalmakhoz.

Lesz lehetőség arra, hogy az ügyeleteseknek jelzett igény alapján egy-egy cikket digitalizáljon a könyvtár és elküldje az olvasónak, vagy más információt megkeressen. A könyvtár honlapján széles körű e-szolgáltatás érhető el már most is, hozzáférést biztosítanak például egy elektronikus könyvtárhoz, a BékésWiki Enciklopédiához és egyéb elektronikus felületekből elérhető tartalmakhoz. A munkatársak feladatai az átmeneti időben: A munkatársak egy része a zárva tartott könyvtáron belül ügyeleti rendszerben fogja segíteni az olvasók tájékozódását, egy része pedig home office-ban dolgozik tovább.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc: A zárás itt március 16-án, hétfőn kezdődött.

Ügyintézés: A kikölcsönzött könyveket négyszer lehet majd hosszabbítani, a hosszabbításokat pedig e-mailben vagy az online lehet elvégezni, telefonos ügyeletet sem tart a könyvtár, de online chaten el lehet érni a könyvtárosokat.

Csongrád megye, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged: A fenntartó szegedi önkormányzat döntése alapján március 16-tól bezártak, és minden rendezvény elmarad.

Ügyintézés: Webes felületen lehet online hosszabbítani, késedelmi díjat erre az időszakra nem fognak felszámolni.

Webes felületen lehet online hosszabbítani, késedelmi díjat erre az időszakra nem fognak felszámolni. Digitális tartalmak: Tervezik, hogy a pedagógusok munkájának segítésére digitális tartalmakat osztanak meg az intézmény honlapján. Piri Ildikó szolgáltatási igazgató-helyettes az Indexnek elmondta, hogy a Somogyi Könyvtár Facebook-oldalán megtalálható az intézmény saját e-learning oldala, amit az elmúlt napokban több otthoni távtanulást segítő csoport oldalán is megosztottak. Ezt az e-learning keretrendszert nem kifejezetten a mostani rendkívüli helyzetre fejlesztették ki, korábban készült el. Kifejezetten szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, prezentációkészítéshez, felhő alapú tároláshoz kapcsolódó tartalmakat és okos eszközökkel kapcsolatos információkat tartalmaz, illetve olyan feladatokat, amelyek akár diákok képzésére, önképzésére is alkalmasak. Ezen kívül van egy digitális könyvtára az intézménynek, ahol több, mint 45 ezer dokumentum található. Múlt szombaton ebből külön megosztották az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó információkat, ezt folytatni is fogják. Virtuális kiállításokat is meg lehet nézni a honlapon: helytörténettől, irodalomtól kezdve nagyon sok támogató anyag elérhető a felületen, amelyek akár az érettségire való felkészítésben is segíthetnek a tanulóknak.

Tervezik, hogy a pedagógusok munkájának segítésére digitális tartalmakat osztanak meg az intézmény honlapján. Piri Ildikó szolgáltatási igazgató-helyettes az Indexnek elmondta, hogy a Somogyi Könyvtár Facebook-oldalán megtalálható az intézmény saját e-learning oldala, amit az elmúlt napokban több otthoni távtanulást segítő csoport oldalán is megosztottak. Ezt az e-learning keretrendszert nem kifejezetten a mostani rendkívüli helyzetre fejlesztették ki, korábban készült el. Kifejezetten szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, prezentációkészítéshez, felhő alapú tároláshoz kapcsolódó tartalmakat és okos eszközökkel kapcsolatos információkat tartalmaz, illetve olyan feladatokat, amelyek akár diákok képzésére, önképzésére is alkalmasak. Ezen kívül van egy digitális könyvtára az intézménynek, ahol több, mint 45 ezer dokumentum található. Múlt szombaton ebből külön megosztották az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó információkat, ezt folytatni is fogják. Virtuális kiállításokat is meg lehet nézni a honlapon: helytörténettől, irodalomtól kezdve nagyon sok támogató anyag elérhető a felületen, amelyek akár az érettségire való felkészítésben is segíthetnek a tanulóknak. A munkatársak feladatai az átmeneti időben: Míg zárva tartanak, a könyvtár munkatársai a digitális könyvtár bővítését és az online oktatási tartalmak fejlesztését végzik.

Fejér megye, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár: A polgármester, Cser-Palkovics András döntött a határozatlan időre szóló zárva tartásról.

Ügyintézés: A könyvtár a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét automatikusan meghosszabbítja, és késedelmi díjat nem számol fel a zárva tartás idejére.

Győr-Moson-Sopron megye, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr: A könyvtár megelőző intézkedésként az összes telephelyén zárva tart, és az intézmény minden rendezvénye elmarad.

Ügyintézés: A zárva tartás idejével a könyvtári beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidőket meghosszabbítják.

A zárva tartás idejével a könyvtári beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidőket meghosszabbítják. A munkatársak feladatai az átmeneti időben:Az intézmény tájékoztatása szerint a zárva tartás ideje alatt olyan munkákat végeznek az intézményben, amelyeket egyébként is bezárást igényelnének, mint például a 8 évenként esedékes átfogó leltár.

Hajdú-Bihar megye, Méliusz Juhász Péter megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen: A könyvtár minden szolgáltatási pontját március 17-től, keddtől bezárták, a rendezvények elmaradnak.

Ügyintézés: A könyvek kölcsönzési idejét automatikusan meghosszabbítják, így késedelmi díjat senkinek sem számolnak fel.

A könyvek kölcsönzési idejét automatikusan meghosszabbítják, így késedelmi díjat senkinek sem számolnak fel. Digitális átállás: Az intézmény honlapján egy virtuális kiállítást tettek közzé Nagymacs történetéről.

Heves megye, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger: A könyvtár az összes telephelyén bezárt, a megye kistelepüléseit ellátó könyvtárbuszos szolgáltatás is szünetel.

Ügyintézés: Az olvasók online tudnak kölcsönzési időt hosszabbítani, de a beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidőket meghosszabbítják és késedelmi díjat nem kell majd fizetni.

Az olvasók online tudnak kölcsönzési időt hosszabbítani, de a beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidőket meghosszabbítják és késedelmi díjat nem kell majd fizetni. Digitális tartalmak: a Heves Megyei Elektronikus Könyvtárban elsősorban lokális érdekességű könyveket és folyóiratokat böngészhetünk, a tartalmak egy része ezen a saját oldalon, más részük partneroldalakon vagy a Hungaricanán található.

a Heves Megyei Elektronikus Könyvtárban elsősorban lokális érdekességű könyveket és folyóiratokat böngészhetünk, a tartalmak egy része ezen a saját oldalon, más részük partneroldalakon vagy a Hungaricanán található. A munkatársak feladatai az átmeneti időben: A zárva tartás ideje alatt online oktatási tartalmak kidolgozásán, a raktári állomány rendezésén dolgoznak.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok: Március 16-tól, vagyis hétfőtől tart zárva a könyvtár. A városban egyébként már tegnap bezártak a művelődési házak és a Damjanich János Múzeum is.

Digitális átállás: A könyvtár honlapján egy könyveket, folyóiratokat, képeslapokat, fotókat, aprónyomtatványokat tartalmazó elektronikus könyvtár áll az olvasók rendelkezésére.

Komárom-Esztergom megye, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya: A zárás itt március 17-től lépett érvénybe, további tájékoztatást a későbbiekre ígértek, amelyet a látogatók a könyvtár holnapján érhetnek majd el.

Nógrád megye, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján:

Ügyintézés: A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét folyamatosan meghosszabbítják, és a késedelmi díjakat március 12-vel kezdődően nem számítanak fel.

A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét folyamatosan meghosszabbítják, és a késedelmi díjakat március 12-vel kezdődően nem számítanak fel. Digitális tartalmak: A könyvtár honlapján Digitális Könyvtár, a Nógrád Megyei Hírlap Archívuma és elektronikus könyvek is elérhetők.

Pest megye, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Szentendre:

Ügyintézés: A kölcsönzési határidőket meghosszabbítják, késedelmi díjat nem számítanak fel a zárva tartás időszakára.

A kölcsönzési határidőket meghosszabbítják, késedelmi díjat nem számítanak fel a zárva tartás időszakára. A munkatársak feladatai az átmeneti időben: A zárva tartás alatt a könyvtárosok dolgozni fognak, az olvasók őket e-mailen érhetik el, és kérhetik segítségüket.

Somogy megye, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár: Március 17-től, keddtől tart zárva a könyvtár.

Ügyintézés: a kint lévő kölcsönzéseket mindenkinek automatikusan meghosszabbítják, késedelmi díjat nem számítanak fel.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza: a könyvtár és fiókkönyvtárai március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig zárva tartanak.

Tolna megye, Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd:

Ügyintézés: kikölcsönzött könyvek lejárati határidejét meghosszabbítják, és a zárva tartás idejére késedelmi díjat sem számítanak fel.

Vas megye, Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár, Szombathely:

Ügyintézés: A beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidőket meghosszabbítják, késedelmi díjat pedig nem számítanak fel.

A beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidőket meghosszabbítják, késedelmi díjat pedig nem számítanak fel. Digitális tartalmak: A honlapon elérhető a Vasi Digitális Könyvtár nevű szolgáltatás.

Veszprém megye,Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém: A könyvtár március 16-tól, hétfőtől nem fogad látogatókat.

Ügyintézés: A kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejét meghosszabbítják, felszólító- és emlékeztető leveleket nem küldenek ki.

A kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejét meghosszabbítják, felszólító- és emlékeztető leveleket nem küldenek ki. Digitális átállás: A honlapjukon elektronikus olvasmányokat, tanulást és nyelvtanulást segítő linkeket fognak megosztani az olvasóikkal.

Zala megye, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg: Március 17-től, keddtől tart zárva a könyvtár.