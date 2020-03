Elhalasztják az idei Met-gálát a koronavírus miatt

Elhalasztják a vírus miatt a világ legnagyobb divateseményét, a Met gáláját, írja Vogue.

Az esemény törlését az est házigazdája és a Vogue magazin szerkesztője, Anna Wintour jelentette be. A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum, vagyis a Met éves jótékonysági divatgáláját általában május első hétfőjén szokták megtartani, idén 4-re volt meghirdetve. A Met azonban pár napja bezárt, mert két dolgozóját is koronavírussal diagnosztizálták.

Minden eseményt eltolnak vagy eltörölnek egészen május 15-ig. Beleértve tehát a gálát is

– írta Anna Wintour. A gála új időpontjáról egyelőre semmit nem tudni.

(Borítókép: Hailee Steinfeld és Josephine Skriver a 2019-es Met-gálán. Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty)