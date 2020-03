Nem várt fordulattal jelent meg Woody Allen önéletrajza

A vártnál jóval korábban, már hétfőn megjelent Woody Allen már a megjelenése előtt nagy port kavart önéletrajza, az Apropos of Nothing. A mintegy 400 oldalas kötet számtalan visszautasítás után végül a New York-i Arcade Publishing gondozásában jelent meg, tudta meg hétfőn az Associated Press.

Woody Allen önéletrajzának publikálását a filmest ért gyerekmolesztálási vád miatt már több kiadó is elutasította, majd egy ideig úgy tűnt, hogy a Hachette kiadói csoport Grand Central kiadójánál fog megjelenni, amely április 7-re ígérte a megjelenést, de akkora ellenállásba ütközött, hogy inkább elállt a rendező könyvének megjelentetésétől – erről Stephen Kingnek is megvolt a véleménye.

Először Allen gyerekei, Dylan Farrow, az állítólagos (soha nem bizonyított) molesztálási ügy sértettje, valamint Ronan Farrow, a #metoo-mozgalom egyik bedurrantója, tiltakoztak, majd hamarosan a Hachette munkatársai is utcára vonultak a könyv megjelenése ellen. A kiadócsoport munkatársai New Yorkban és Bostonban sem vették fel a munkájukat, amire válaszul a cég inkább bejelentette, hogy mégsem jelenteti meg a filmes önéletrajzát.

Az Apropos of Nothing sorsa tehát erősen kérdéses volt, ebben a helyzetben lépett merészet a New York-i Arcade kiadó.

"Ez a könyv átfogó beszámoló Allen magán- és szakmai életéről, bemutatva a film, a színház, a televízió, az éjszakai klubok világában és a nyomtatott sajtóban végzett munkásságát. Mesél benne a családjával és a barátaival való kapcsolatáról, valamint szerelmi életéről" – írta egy korábbi közleményében a 84 éves filmes memoárjáról a Grand Central kiadó.

Allen önéletrajza miatt már Németországban is tiltakoztak: a Rowohlt kiadó 15 szerzője a hónap első felében nyílt levélben szólította fel a hamburgi kiadót, hogy álljon el a könyv publikálásától. "Nincs helye a kiadónál egy olyan ember könyvének, aki soha nem adott meggyőző választ nevelt lánya vádjaira, és aki a szexuális erőszakról szóló nyilvános vitát boszorkányüldözésként söpri félre" – írták a szerzők.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!