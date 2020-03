74 éves korában meghalt Oláh Mara roma származású festőművész, aki negyven éves kora után, takarítónőből lett külföldön is elismert alkotó, tudta meg az Index. Az Everybody Needs Art közlése szerint az Omara néven alkotó művész kedden vesztette életét.

Oláh Mara 1945-ben született Monoron. Apja zenész cigány volt, anyja edényfoltozó beás cigány családból származott. "A két család között dúló, a származási és életmódbeli körülményekbõl fakadó veszekedések miatt gyermekkorom állandó vándorlással telt el. Anyámmal hol Monoron laktunk, hol anyai nagyszüleimhez költöztünk Mogyoródra. Az iskolából VI. osztályos koromban kimaradtam, s csak asszonykoromban fejeztem be az általános iskolát" – írta önéletrajzában.

1964-ben, 19 éves korában férjhez ment, majd 1967-ben meg született a lánya. Élete legnagyobb részében takarítónőként dolgozott, majd 38 éves korában rák betegség miatt a bal szemét el kellett távolítani. Később anyja halála miatt depresszióba esett, hamarosan férjétől is elvált. 43 éves korában kezdett el festeni.

Végzetes fejgörcsöket éreztem. Egy ilyen fejgörcsös napon papírt és ceruzát kértem a kislányomtól, mert úgy éreztem, hogy rajzolnom kell. Ekkor kezdõdött el a festészetem, mert mire készen lettem a képpel, ami Sophia Lorent ábrázolta, a fejgörcseim elmúltak, mintha nem is lettek volna. A rokonságom a festés miatt hülyének tartott

– emlékezett az indulásra.

Az ekkoriban készült első száz képét elajándékozta, a szemműtétét ábrázoló alkotását azonban megőrizte, majd 1991 novemberében véleményezésre bevitte a Magyar Nemzeti Galériába, ahol további munkára biztatták. 1991 óta kiállító művész, bemutatkozó tárlata Kanadában volt, majd hamarosan itthon, a budapesti Vízivárosi Galériában is bemutatták a munkáit.

Aktív alkotói, illetve kiállítói korszaka után Budapestről a Nógrád megyei Szarvasgedére vonult vissza, ahol egy ún. "luxusputrit" építtetett magának, itt élt és alkotott. 2011-ben az Index is forgatott vele.

